“ซูเลียน” พาผู้บริหารและนักธุรกิจระดับเพชร บินลัดฟ้าสู่กรีซ สัมผัสประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟ กับ ZHULIAN INTERNATIONAL DIAMOND FORUM 2024

สุดยอดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจาก บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด (Zhulian Thailand) เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่กับโปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศของเหล่านักธุรกิจระดับเพชร “ZHULIAN INTERNATIONAL DIAMOND FORUM QUALIFY 2024” เส้นทางกรีซสุดอลังการ ที่จะพาผู้ผ่านคุณสมบัติปี 2024 บินลัดฟ้าไปสัมผัสความงดงามของ เกาะซานโตรินี (Santorini) และ กรุงเอเธนส์ (Athens) ดินแดนแห่งอารยธรรมโลก ตลอดระยะเวลา 9 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 20–28 ตุลาคม 2025 (Group A) และ 21–29 ตุลาคม 2025 (Group B)
การเดินทางสุดหรูครั้งนี้ถูกวางแผนอย่างพิถีพิถันในทุกรายละเอียด เพื่อมอบประสบการณ์ระดับโลกแก่เหล่านักธุรกิจเพชรของซูเลียน ตั้งแต่การออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิด้วยสายการบินพรีเมียม การจัดทีมเจ้าหน้าที่และไกด์ท้องถิ่นมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ไปจนถึงการคัดสรรที่พักสุดหรู El Greco Resort Hotel และโรงแรมชั้นนำในเครือ เพื่อให้ผู้ร่วมทริปได้สัมผัสความสบายในทุกช่วงเวลา
ทันทีที่เดินทางถึง เกาะซานโตรินี เกาะในฝันที่เปรียบเสมือนสวรรค์บนผืนน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผู้ร่วมทริปได้เยือนหมู่บ้าน Oia ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกงดงามที่สุดในโลก เดินเล่นท่ามกลางบ้านสีขาวหลังคาโดมสีฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์ ถ่ายภาพเก็บความทรงจำกับวิว คาลเดรา ที่สวยดั่งภาพวาด ก่อนต่อด้วยการสำรวจเกาะทั้งวัน ชมพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ ชายหาดทรายแดง (Red Beach) และโบสถ์ Nektarios Church สัญลักษณ์แห่งความสงบงามของเกาะ
ตลอดการเดินทาง ทีมงานได้จัดโปรแกรมผสมผสานทั้งความรู้ วัฒนธรรม และความบันเทิง ผู้ร่วม ทริปได้สัมผัสเสน่ห์ของ กรุงเอเธนส์ เมืองหลวงแห่งอารยธรรมกรีก เยี่ยมชมโบราณสถานระดับโลก เช่น อะโครโพลิส (Acropolis) และ วิหารพาร์เธนอน (Parthenon) สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของอารยธรรมตะวันตก พร้อมปิดท้ายด้วยการเดินชม สนามกีฬาโบราณ Panathenaic Stadium สนามหินอ่อนที่ใช้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกในปี 1896
หนึ่งในไฮไลต์สุดพิเศษคือ “งานเลี้ยงเกียรติยศแห่งเพชรซูเลียน” ที่จัดขึ้นในค่ำคืนอันหรูหรา ณ กรุงเอเธนส์ เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของนักธุรกิจเพชรผู้มากความสามารถ บรรยากาศภายในงานอบอวลด้วยความภาคภูมิใจและมิตรภาพอันแน่นแฟ้น ผู้ร่วมงานต่างแต่งกายตามธีมที่กำหนด ทั้งชุดประจำชาติและแฟชั่นสุดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความหลากหลายของวัฒนธรรมและจิตวิญญาณแห่งความสำเร็จในแบบซูเลียน
ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ZHULIAN INTERNATIONAL DIAMOND FORUM QUALIFY 2024 ไม่ใช่เพียงรางวัลสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจ แต่เป็นโอกาสให้ผู้บริหารและนักธุรกิจเพชรของเราได้สัมผัสประสบการณ์ระดับโลก สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อเติบโตไปสู่อนาคตที่มั่นคงและเปล่งประกายเหมือนเพชรแท้"
โปรแกรม “ZHULIAN INTERNATIONAL DIAMOND FORUM QUALIFY 2024” ไม่เพียงเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จ แต่ยังเป็นการยืนยันถึงพลังและความมุ่งมั่นของนักธุรกิจเพชรซูเลียนทั่วประเทศ ที่ร่วมสร้างสรรค์ความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร และก้าวไปสู่อนาคตที่เปล่งประกายยิ่งกว่าเดิม ดั่งเพชรที่งดงามไม่มีวันหม่นแสง
นี่คือการเดินทางแห่งเกียรติยศ ที่จะกลายเป็นความทรงจำอันยิ่งใหญ่ในหัวใจของทุกคน เพราะ “ซูเลียน” ไม่ได้มอบเพียงทริปท่องเที่ยว… แต่คือการมอบ “ประสบการณ์ชีวิตระดับเพชร” ที่สะท้อนคุณค่าของผู้นำตัวจริงในทุกมิติ