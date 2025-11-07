รฟท.ชวนนั่งรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ เที่ยว “เมืองแปดริ้ว” 5 ธันวาคม นี้

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ การรถไฟแห่งประเทศไทย ชวนนั่งรถจักรไอน้ำไปเที่ยวฉะเชิงเทรา เริ่มจำหน่ายตั๋วพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้ (7 พ.ย.2568)
การรถไฟแห่งประเทศไทย เชิญชวนประชาชนร่วมเดินทางย้อนรอยอดีตกับขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ เส้นทาง กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568 เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
สำหรับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวดังกล่าว จะทำการเดินรถด้วย หัวรถจักรไอน้ำแปซิฟิก หมายเลข 824 และ 850 รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาและซ่อมบำรุงอย่างดี ณ โรงรถจักรธนบุรี โดยนำออกมาให้บริการแก่ประชาชนเฉพาะใน 7 โอกาสพิเศษเท่านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
ขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ที่ 903/904 ออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 08.10 น. ถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา เวลา 09.50 น. โดยระหว่างทางขบวนรถจะหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานีมักกะสัน คลองตัน และหัวหมาก นักท่องเที่ยวสามารถขึ้น/ลงตามสถานีดังกล่าวได้ ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ
จากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ “เมืองแปดริ้ว” ได้ตามอัธยาศัย ทั้งสายบุญและสายเที่ยว สำหรับสายบุญสามารถไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หลากหลายสถานที่ อาทิ “หลวงพ่อพุทธโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเทรา ซึ่งภายในพระอุโบสถสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร, อุทยานพระพิฆเนศ องค์ยืน คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา, วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่), ศาลเจ้าปุนเท่าม้า(อาม้า) ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวจีนมาแต่โบราณ
ส่วนสายเที่ยว สามารถเดินชมวิถีชีวิตย้อนยุค ณ ตลาดบ้านใหม่ ตลาดเก่าอายุกว่า 100 ปี ที่รวบรวมอาหารรสเด็ดและของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงคาเฟ่ แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย ก่อนที่ขบวนรถเที่ยวกลับจะออกจากสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา เวลา 16.30 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 18.10 น.
ผู้สนใจสามารถสำรองตั๋วโดยสารพร้อมกันทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทั้งระบบจองตั๋วออนไลน์ D-Ticket หรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ
โดยอัตราค่าโดยสาร รถธรรมดาชั้น 3 ไป-กลับ ผู้ใหญ่/เด็ก ราคา 329 บาท/คน รถนั่งปรับอากาศ (รถโอทอป) และรถนั่ง/นอนปรับอากาศ (JR-WEST) ราคา 799 บาท/คน พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถไฟ ทั้งเที่ยวไป-กลับ
ติดตามข่าวสารและโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง
