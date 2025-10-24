ฤดูแห่งการเดินทางเริ่มขึ้นแล้ว ไฮโซยกโขยงเที่ยวเมืองนอก

เข้าสู่ไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวกันแล้ว ยิ่งเป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะเที่ยวกันยาวๆ ต่อเนื่องกันไปเลย! ฉะนั้น ช่วงนี้พอเข้าโซเชียลมีเดียก็เลยได้เห็นบรรยากาศการท่องเที่ยวของหลายๆ ครอบครัว ที่พากันเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวต่างประเทศ เรียกว่าเป็นการเติมพลังทั้งครอบครัว นอกจากนี้ ยังถือโอกาสจัดทริปให้เด็กๆ ก่อนที่จะเปิดเทอมกันอีกด้วย ชื่นมื่นสนุกสนานจนอยากแพ็คกระเป๋าตามไปด้วยเลย!
ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต - แม่ชม พ่อน็อตพร้อมสายฟ้า พายุและหนูแอบิเกล ครบทีม! พากันไปเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เจแปน งานนี้ลูกๆ เริ่มจะเล่นเครื่องเล่นได้มากขึ้นแล้ว แต่พ่อแม่เวียนหัวขอรออยู่ข้างล่าง
ครอบครัวไกรฤกษ์ - แม้ว่าลูกๆ จะออกเรือน แยกบ้านกันหมดแล้ว แต่ก็รวมตัวพากันไปเที่ยวแฟมิลี่ทริปได้ พร้อมหน้าทั้ง คุณพ่อเพิ่มพูน คุณแม่จุฑาทิพย์ ไกรฤกษ์ และลูกๆ ตาล ตอง และแตงกวา ไกรฤกษ์ โดยปีนี้พากันไปรับลมเย็นๆ เที่ยวเซี่ยงไฮ้
ม.ล. รดีเทพ เทวกุล - ลูกๆ โตแล้วก็เลยพากันควงคุณแม่ไปเที่ยว จึงกลายเป็นทริป 3 สาว นำโดย แม่มุก รดีเทพ และลูกสาวทั้งสอง นุก กมลพร และมิ้ม-สุพิภา บุรณศิริ ท่องโตเกียว เดินเล่นย่านกินซ่า
จุฑาวรรณ ไกรฤกษ์ – แม้จะเป็นทริปครอบครัวแต่ก็มีโมเมนต์กับครอบครัวของตัวเองบ้าง โดยแชะภาพกับสามี ร.อ. ธิรุตม์ สุวรรณมาศ และลูกสาวทั้งสองคนในบรรยกาศฟ้าใส อากาศดีของเซี่ยงไฮ้
ครอบครัวโอสถานนท์ - สองพี่น้อง แจนและจั๊ก โอสถานนท์ พร้อมลูกชายของพ่อจั๊ก กับทริปครอบครัวที่พากันไปเที่ยวเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แค่ที่สนามบินเตรียมออกเดินทางก็บันเทิงแล้ว
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ - นานๆ จะได้มีเวลาควงสามีและลูกสาว น้องจินนี่-ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ ไปเที่ยวกันพร้อมหน้ากับกลุ่มเพื่อนจึงกลายเป็นทริปใหญ่ เดินทางไกลไปถึงซานโตรินีสุดหรู ที่ประเทศกรีซ
นาตาลี เจียรวนนท์ – แม้จะมีอีกหนึ่งคนอยู่ในท้อง แต่คุณแม่ลีก็ยังจัดทริปตามสัญญากับลูกสาว-น้องนาตาชา โดยจะพาไปเที่ยว LEGO Land แฮปปี้พร้อมกันทั้งคุณพ่อฟลุ๊คและลูกสาว
เจนนิส (โสภณพนิช) ยังพิชิต – ทริปปิดเทอมพาลูกๆ ไปเที่ยวรับอากาศสบายๆ แม้ใบไม้จะยังไม่แดงแต่ก็ฟินทั้งครอบครัว ด้วยการพากันย้อนวัยไปตะลุยสวนสนุก Universal Studio Japan
ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ - ช่วงวันหยุดยาวนักร้องดัง อย่าง พี่มอส พาทั้งครอบครัวไปเที่ยวชมภูเขาไฟฟูจิ พร้อมหน้าทั้งภรรยาและลูกสาวทั้งสอง ท่ามกลางอากาศดีๆ