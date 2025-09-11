ดีซีฟ้อง “Athena Bitcoin” แฉเอทีเอ็มคริปโตกลายเป็นทางลัดกลโกง

อัยการสูงสุดสหรัฐฯ เปิดศึกกฎหมายเล่นงานผู้ให้บริการตู้เอทีเอ็มคริปโต หลังพบธุรกรรมกว่า 93% ในกรุงวอชิงตัน ดีซี มาจากการหลอกลวง ตอกย้ำภาพอุตสาหกรรมกำลังถูกตรวจสอบเข้มทั่วโลก
สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งกรุงวอชิงตัน ดีซี นำโดย ไบรอัน ชวาล์บ (Brian Schwalb) ยื่นฟ้องบริษัท Athena Bitcoin ผู้ให้บริการตู้เอทีเอ็มคริปโตชื่อดัง หลังตรวจสอบพบว่าภายในเพียง 5 เดือนแรกของการเปิดดำเนินงานในดีซี มีธุรกรรมกว่า 93% ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการหลอกลวงทางการเงิน สะท้อนภาพ “ช่องโหว่” ที่เอื้อต่อขบวนการมิจฉาชีพระดับนานาชาติ
คดีดังกล่าวชี้ว่า Athena ไม่เพียงแต่ปล่อยให้เครื่องถูกใช้เป็นช่องทางโกง หากยังเก็บค่าธรรมเนียมแฝงสูงสุดถึง 26% ต่อธุรกรรม โดยหลบเลี่ยงการเปิดเผยรายละเอียดต่อผู้ใช้ ผ่านการใช้ถ้อยคำคลุมเครือว่าเป็น “Transaction Service Margin” ในเงื่อนไขการให้บริการ ขณะเดียวกันบริษัทกลับไม่ยกระดับมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการฉ้อโกง ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากตกเป็นเหยื่อ สูญเงินเฉลี่ยกว่า 8,000 ดอลลาร์ต่อราย และมีผู้เสียหายสูงสุดถึง 98,000 ดอลลาร์ในธุรกรรมเดียว
ชวาล์บระบุชัดว่า “Athena รู้ดีว่าเครื่องถูกใช้โดยกลุ่มมิจฉาชีพ แต่เลือกจะเพิกเฉยเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมก้อนโตเข้ากระเป๋า” พร้อมชี้ว่าบริษัทเข้าข่าย การค้าหลอกลวงและเอาเปรียบผู้บริโภค รวมถึงละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้สูงอายุและผู้เปราะบาง
คลื่นกวาดล้างเอทีเอ็มคริปโตในสหรัฐฯ และทั่วโลก
แรงกดดันต่อผู้ประกอบการตู้เอทีเอ็มคริปโตไม่ได้จำกัดแค่ในดีซีเท่านั้น ปี 2567 สำนักงาน FBI รับแจ้งเหตุร้องเรียนกว่า 11,000 เคส คิดเป็นความเสียหายกว่า 246 ล้านดอลลาร์ หลายรัฐ เช่น แอริโซนา โคโลราโด และมิชิแกน ต้องออกมาตรการจำกัดวงเงินธุรกรรมเพื่อลดการถูกนำไปใช้ผิดกฎหมาย ขณะที่เมืองสโปแคน รัฐวอชิงตัน ตัดสินใจ “แบน” ตู้เอทีเอ็มคริปโตทั้งหมดโดยตรง
ขณะที่ในระดับนิติบัญญัติ วุฒิสมาชิก ดิ๊ก เดอร์บิน แห่งอิลลินอยส์ เสนอ Crypto ATM Fraud Prevention Act กำหนดเพดานการใช้ เช่น ผู้ใช้ใหม่ไม่สามารถทำธุรกรรมเกิน 2,000 ดอลลาร์ต่อวัน และต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกเมื่อธุรกรรมเกิน 500 ดอลลาร์
ไม่เพียงแค่สหรัฐฯ ออสเตรเลียก็ขยับเช่นกัน หน่วยงานกำกับ AUSTRAC เข้มงวดเรื่องการกำหนดวงเงินและการตรวจสอบ จนถึงขั้นปฏิเสธการต่อทะเบียนผู้ประกอบการที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
สะเทือนวงการ “เงินดิจิทัลไร้พรมแดน”
ปัจจุบัน Athena Bitcoin ครองสัดส่วนกว่า 13% ของตู้เอทีเอ็มคริปโตในสหรัฐฯ ตามข้อมูล CoinATMRadar ถือเป็นผู้เล่นรายใหญ่เป็นอันดับสามรองจาก Bitcoin Depot และ CoinFlip การถูกฟ้องครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่เป็นสัญญาณเตือนว่าอุตสาหกรรมคริปโตกำลังถูกบีบให้เข้าสู่โหมดกำกับเข้มทั่วโลก
อย่างไรก็ตามคำถามใหญ่คืออนาคตของ “เงินดิจิทัลไร้พรมแดน” จะถูกตีกรอบมากน้อยแค่ไหน เมื่อผู้กำกับดูแลเริ่มเห็นตู้เอทีเอ็มคริปโตไม่ใช่เพียงนวัตกรรมการเงิน แต่เป็น “ท่อส่งเงินให้มิจฉาชีพ” ที่ต้องรีบอุดรอยรั่ว ก่อนที่ความเชื่อมั่นสาธารณะจะพังครืนลงอย่างถาวร