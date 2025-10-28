สุดยอดแห่งการบริการระดับลักชัวรี ภูเล เบย์, อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ คว้ารางวัล MICHELIN 3 Keys อันทรงเกียรติอีกครั้ง

หนึ่งในเพียงหกแห่งในประเทศไทยที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดนี้ คือ ภูเล เบย์ (Phulay Bay) ยังได้รับการโหวตให้เป็น “รีสอร์ทที่ดีที่สุดในประเทศไทย” อันดับ 1 จาก Condé Nast Traveller
กระบี่ ประเทศไทย – ตุลาคม 2568 – ภูเล เบย์, อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ (Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve) ที่พักริมทะเลระดับอัลตราลักชัวรี (ultra luxury) ในจังหวัดกระบี่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ตอกย้ำสถานะความเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมระดับโลกในแง่ของที่พัก อาหาร และการพักผ่อน ด้วยการคว้ารางวัล “กุญแจมิชลิน 3 ดอก” (MICHELIN 3 Keys) ติดต่อกันเป็นปีที่สอง
การมอบรางวัล MICHELIN Key ประจำปีครั้งที่สองประกาศผลในเดือนตุลาคม 2025 หลังจากการประเมินอันเข้มข้นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่า MICHELIN Inspectors โดยมีเพียงหกแห่งในประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับเกียรติสูงสุดระดับ 3 Keys ซึ่งเป็นเกียรติอันสูงสุดจาก The MICHELIN Guide และในจำนวนนี้ มีเพียงสามแห่งที่เป็นรีสอร์ทริมชายหาด โดยมี ภูเล เบย์ (Phulay Bay) เป็นแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ริมชายหาดอันงดงามในจังหวัดกระบี่
The MICHELIN Guide 2025 ยกย่อง ภูเล เบย์ ด้านคุณภาพของบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น ซึ่งผสมผสานกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตามแบบฉบับของคนไทย และทัศนียภาพอันตระการตาของทะเลอันดามัน เพื่อสร้างประสบการณ์อันเหนือระดับให้แก่แขกผู้เข้าพัก
“หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างความโดดเด่นในสนามแข่งขันของกลุ่มโรงแรมลักชัวรีในประเทศไทย ก็คือการสร้างรีสอร์ทที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และนั่นคือเส้นทางที่ ภูเล เบย์, อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ ได้เลือกเดิน ความพิเศษที่ทำให้ที่นี่แตกต่าง คือ ความงดงามและรสนิยมที่ประณีต ตั้งแต่ศาลาต้อนรับแบบไทยดั้งเดิม ไปจนถึงการตกแต่งภายในของวิลล่าและพาวิลเลียนที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างมีรสนิยม ภายในยังมีสปาสุดหรู ร้านอาหารหลายแห่งที่นำเสนอทั้งอาหารทะเลสดใหม่ เมนูอาหารไทยยอดนิยม ไปจนถึงอาหารเมดิเตอร์เรเนียนระดับพรีเมียม” The MICHELIN Guide 2025 ระบุ
ความสำเร็จอันน่าภาคภูมินี้มาขึ้นพร้อมกับอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมื่อ ภูเล เบย์ได้รับการยกย่องในงาน Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards ซึ่งมอบให้กับโรงแรม รีสอร์ท สายการบิน จุดหมายปลายทางชั้นนำของโลก ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยผู้อ่านของ Condé Nast Traveler ซึ่งเป็นกลุ่มนักเดินทางที่มีรสนิยมและประสบการณ์สูง ร่วมโหวต
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับอันยอดเยี่ยมจากนักเดินทางกลุ่มนี้ ภูเล เบย์ ได้รับการโหวตให้เป็น “รีสอร์ทที่ดีที่สุดในประเทศไทย” อันดับ 1 (#1 Best Resort in Thailand) จากผู้อ่าน Condé Nast Traveller UK และ “รีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก” อันดับ 10 (#10 Best Resort in the World) จากผู้อ่าน Condé Nast Traveler USA
“ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ภูเล เบย์ สามารถรักษาสถานะ 3 MICHELIN Key ได้เป็นปีที่สองติดต่อกัน รวมถึงได้รับการโหวตให้เป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดในประเทศไทย และหนึ่งในสิบรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลกจากผู้อ่าน Condé Nast Traveler รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของทีมงานของเรา ที่สร้างสรรค์ประสบการณ์การเข้าพักที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแขกทุกคน ในทุกวัน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนที่แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ มายังรีสอร์ทของเราในอนาคต ซึ่งพวกเขาจะได้สัมผัสการรับประทานอาหารที่ศรีตรัง (Sri Trang) ห้องอาหารไทยโฉมใหม่ของเรา และสังสรรค์ที่ภิรมย์บาร์ (Pirom Bar) บาร์แห่งใหม่ที่จะเปิดตัวปลายเดือนตุลาคมนี้” นายวิทยา ซาการ์ (Vidya Sagar) ผู้จัดการทั่วไปของภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟกล่าว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการวางแผนการพักผ่อนริมชายหาดที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวที่ ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ กรุณาคลิกที่นี่: https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/kbvrz-phulay-bay-a-ritz-carlton-reserve/overview/