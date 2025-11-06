ผ่าริดสีดวงจมูก กลับตาบอด! ญาติสุดช็อก หมอยอมรับไม่ได้แจ้งก่อนผ่า ถามใครรับผิดชอบ?

หญิงโพสต์เล่าประสบการณ์สุดสลด พาแฟนผ่าริดสีดวงจมูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ผ่านไปเพียงไม่กี่วันกลับมีเลือดคั่งในตา ก่อนถูกส่งต่อถึง 3 โรงพยาบาล สุดท้ายหมอแจ้ง “เส้นประสาทตาถูกดึงออกหมด” ทั้งที่ติ่งในจมูกสามารถใช้เลเซอร์ตัดได้โดยไม่ต้องผ่า ญาติถามเสียงสั่น แล้วเกิดอะไรขึ้นในห้องผ่าตัดวันนั้น
วันนี้ (6 มิ.ย.) ผู้ใช้รายหนึ่งได้โพสต์เล่าเหตุการณ์สะเทือนใจ หลังพาแฟนไปผ่าตัด “ริดสีดวงจมูก” ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดคิด จนแฟนของเธอมีภาวะเลือดคั่งในตา และเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นถาวร
เจ้าของโพสต์ระบุว่า หลังการผ่าตัดในวันแรก แฟนของเธอยังไม่สามารถลืมตาได้ เนื่องจากมีเลือดคั่งในดวงตา แต่แพทย์ไม่ได้แจ้งรายละเอียดใด ๆ ต่อญาติ จนกระทั่งวันที่สอง แพทย์จึงมาบอกว่า “ตาของคนไข้มีโอกาสมองไม่เห็น” ซึ่งสร้างความตกใจและสับสนให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก
ต่อมาในวันที่สาม โรงพยาบาลต้นทางได้ส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียด และแพทย์ที่นั่นแจ้งผลช็อกว่า “เส้นประสาทตาถูกดึงออกหมดแล้ว” จากนั้นจึงมีการส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลที่สาม ซึ่งมีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านตาและจมูกร่วมตรวจ ผลก็ออกมาเช่นเดียวกันว่าเส้นประสาทตาถูกตัดออก
แพทย์โรงพยาบาลที่สามยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีนี้ “ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่” เพราะสามารถใช้เลเซอร์ตัดติ่งภายในจมูกออกได้ โดยไม่กระทบต่อเส้นประสาท ซึ่งยิ่งทำให้ครอบครัวยิ่งสงสัยว่า “เหตุใดการผ่าตัดครั้งแรกจึงเกิดความเสียหายรุนแรงถึงขั้นนี้”
เจ้าของโพสต์ระบุว่า เมื่อกลับไปสอบถามโรงพยาบาลที่ทำการผ่าตัด หมอผู้ผ่าตัดยอมรับว่า “ไม่ได้แจ้งญาติก่อนการผ่า” และพูดในลักษณะไม่แสดงความรับผิดชอบ ทำให้ครอบครัวรู้สึกหมดหนทาง ไม่รู้จะดำเนินการอย่างไรต่อ
ขณะนี้ครอบครัวผู้เสียหายกำลังรวบรวมเอกสารทางการแพทย์ และเตรียมขอคำปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อหาความเป็นธรรมให้กับผู้ป่วยที่ต้องสูญเสียการมองเห็นจากเหตุการณ์ครั้งนี้