มงกุฎวัฒนะ เปิดโครงการ 'กัดฟันพึ่งตนเอง' ผู้ป่วยบัตรทองผ่าตัด/รักษาโรคพิเศษ เพียง 3,000 บาท ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ต้องรอข้ามปี!

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ประกาศเปิด "โครงการบัตรทองติดลบพลัสบำเหน็จ" ภายใต้แนวคิด 'กัดฟันพึ่งตนเอง' เพื่อช่วยผู้ป่วย สิทธิบัตรทอง ที่มีปัญหา รอคิวผ่าตัดข้ามปี หรือ เข้าถึงการรักษาพิเศษยาก เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ/หัวใจ/ตา/ชิ้นเนื้อ เหมาจ่าย 3,000 บาท
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. เพจ “โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ” ได้ประกาศเปิดตัว "โครงการบัตรทองติดลบพลัสบำเหน็จ" ภายใต้ชื่อ 'กัดฟันพึ่งตนเอง' เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่มีปัญหาในการเข้าถึงการผ่าตัดหรือการรักษาพิเศษที่สำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องรอคิวเป็นเวลานานข้ามปีหรือไม่สามารถขอใบส่งตัวได้
ผู้ป่วยบัตรทองที่ประสบปัญหาดังกล่าว สามารถเข้ารับการผ่าตัดหรือการรักษาพิเศษ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ, ผ่าตัดหัวใจ, ผ่าตัดใหญ่, ผ่าตัดตา, หู, คอ, จมูก, ชิ้นเนื้อ ได้ในราคาเหมาจ่ายเพียง "3,000 บาท ผ่าตัดทุกโรค ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ต้องรอข้ามปี"
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยบัตรทองที่พร้อมร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลบางส่วนเพื่อให้เข้าถึงบริการได้รวดเร็วขึ้น ท่ามกลางปัญหาการค้างชำระค่ารักษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของโรงพยาบาล
โครงการนี้เน้นช่วยเหลือผู้ป่วยบัตรทองจากต่างจังหวัดที่ยากจน ซึ่งจะได้รับที่พักพิงฟรี พร้อมรถรับ-ส่งจากสถานีรถไฟมายังโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วย
ผู้ป่วยบัตรทองและญาติยากจนจากต่างจังหวัดที่ยากจน (ม.ว.ว.) มูลนิธิ รพ.มงกุฎวัฒนะ เพื่อผู้ป่วยโรคร้ายแรง มีที่พักพิงให้พักฟรี พร้อมรถรับ-ส่งจากสถานีรถไฟมายัง รพ.มงกุฎวัฒนะ
รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็น รพ.สุขภาพเข้มแข็ง เด็ดขาดในการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัย ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใช้มารยาทสังคม ทุจริตใน รพ. หรือทิ้งสิ่งของสร้างความสกปรก สร้างความรบกวน ประพฤติตนอันธพาล ฯลฯ
ติดต่อสอบถาม: โทร. 02-574-5000 สำนักงาน ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.)