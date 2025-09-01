xs
ส่งใจไปกับอาหาร! ซีพีเอฟ อยู่เคียงข้างทุกวิกฤต ร่วมใจสนับสนุนโรงครัวซีพีอาสา ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนชาวปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“น้ำมาเร็วมาก น้ำป่าหลากเข้าท่วม จนทำให้ดินสไลด์ เหตุเกิดตอนกลางคืน บางคนยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ยังดีที่ตอนนี้มีทุกภาคส่วนมาช่วยกัน ขอขอบคุณแทนทุกๆคนด้วย” เสียงจากหนึ่งในชาวบ้านปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว เล่าเหตุการณ์ในคืนนั้นที่เกิดจากอิทธิพลของพายุคาจิกิ

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดและไม่อยากให้เกิด ยังมีธารน้ำใจจากทุกๆสายไหลเข้ามายังพื้นที่บ้าน ปางอุ๋ง เช่นเดียวกับ “ซีพีเอฟอยู่เคียงข้างทุกวิกฤต” ที่พร้อมผนึกกำลังเครือซีพีร่วมร้อยเรียงความดี เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยทันที

ซีพีเอฟ ได้ระดมทีมจิตอาสาและจัดเตรียมวัตถุดิบอาหาร สนับสนุนภารกิจของ “โรงครัวซีพีอาสา” ปักหลักทำอาหาร ที่โรงครัวกลางบ้านปางอุ๋ง วัดนักบุญยวงบัปติสตา หรือโบสถ์ปางอุ๋ง ซึ่งได้นำอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือชุมชนพร้อมจัดทำโรงครัวตั้งแต่เริ่มต้น และได้ประสานบริษัทมาช่วยเป็นอีกหนึ่งกำลังเสริม ในการนำวัตถุดิบอาหาร ทั้งหมูบด ไก่สับ ไข่ไก่สด และน้ำดื่ม มาใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

วันนี้ จิตอาสาซีพี-ซีพีเอฟ จากทุกกลุ่มร่วมกันนำวัตถุดิบทั้งหมดไปส่งมอบถึงมือทีมจิตอาสา ทั้งจากมูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิปริสุทโธ และชาวชุมชน ที่ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ ปรุงอาหารหลากหลายเมนู ควันไฟจากโรงครัว เป็นสัญญาณว่าอาหารกำลังจะถูกส่งมอบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในหมู่บ้านปางอุ๋งและอาสาสมัครในพื้นที่ ได้อิ่มท้องมีกำลังกายและเสริมกำลังใจที่ส่งผ่านไปกับอาหารทุกกล่อง เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน ดังเช่นทุกๆเหตุการณ์ที่ผ่านมา

ซีพี-ซีพีเอฟ ย้ำจุดยืนอยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกวิกฤต พร้อมช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย















