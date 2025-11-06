กร่างคับฟ้า! ชาวเน็ตวิจารณ์ หนุ่ม อบต.ค้างค่าไฟ-ถือปืนขู่ พนักงานตัดไฟ ชี้ แค่จ่ายก็จบแล้ว

เพจ “เจ๊ม้อย v+" เปิดคลิปพนักงาน อบต. แห่งหนึ่งในจ.พนมสารคาม เบี้ยวจ่ายค่าไฟ ซ้ำถือปืนข่มขู่ พนักงานการไฟฟ้า ชาวเน็ตแนะ แค่จ่ายก็จบแล้ว
วันนี้ (6 พ.ย.) เพจ “เจ๊ม้อย v+" ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นนี้พนักงาน อบต. แห่งหนึ่งในจ.พนมสารคาม ได้ทำพฤติกรรมพูดจาแถมถืออาวุธปืนข่มขู่พนักงานการไฟฟ้าขณะเตรียมตัดไฟ หลังพนักงาน อบต. ค้างชำระค่าไฟ
โดยทางเพจเล่าว่า “พนักงาน อบต. ค้างค่าไฟ พนักงานก็จะมาตัดไฟฟ้า แต่ พนักงาน อบต. กลับข่ม-- พนักงานตัดไฟว่าเจอที่ ที่นี่ไม่ป็นไร แต่ที่อื่นไม่รู้ !!
- นายอำเภอว่ายังไงคะ พนักงาน อบต. ข่มพนักงานตัดไฟฟ้า บอกว่า " เจอข้างนอก ไม่แน่ "
- แค่เธอไปจ่ายค่าไฟ ก็จบค่ะ ไม่มีอะไรยากเลย แอป
จ่ายไฟฟ้าก็มี สะดวกสบาย ที่ดั้นสงสัยก็คือ ทำไมถึง
ต้องไปข่มน้องพนักงานด้วย
- ส่วนตัวดั้น ก็ไม่ค่อยชอบคนประเภทนี้ เที่ยวข่มคนอื่นไปเรื่อย แค่จ่ายก็จบ มีปัญหาไรก็ไปที่การไฟฟ้า ไม่เห็นต้องข่มเค้าเลยค่ะ #พนมสารคาม“
หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตคอมเมนต์วิจารณ์สนั่น เช่น ทำไมเดี๋ยวนี้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. ตำแหน่งมันใหญ่คับฟ้าจังเลยครับ , มีถือปืนมาขู่ด้วย อย่าบอกนะว่าปืนปลอม , มึงควรจ่ายค่าไฟก่อนครับ ค้างกี่เดือน?
คลิก>>>ชมคลิป