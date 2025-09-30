“ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” ทำไม ! ประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง

1.ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริโภค
>>ฉลากแสดงข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทำให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตรงตามความต้องการได้ง่าย
>>การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในระยะยาวให้กับครัวเรือน
2.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
>>การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ
>>ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดภาวะโลกร้อน
3.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
>>โครงการมีหลักเกณฑ์มาตรฐานทดสอบที่ดี และมีการสุ่มตรวจสินค้าที่ได้รับฉลาก เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีคุณภาพและประสิทธิภาพตามที่ระบุ
>>การตรวจสอบอย่างเข้มงวดนี้ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการต้องพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าให้มีประสิทธิภาพประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง
4.สร้างความได้เปรียบให้กับสินค้าไทยในตลาดโลก
>>สินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ทำให้สินค้าไทยติดปีกและเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานการประหยัดพลังงาน