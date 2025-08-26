“วรงค์”จับพิรุธทำไมไม่มีการประชุม สมช.16 มิ.ย. ชี้เอื้อประโยชน์ให้”ฮุนเซน”หรือไม่

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ผลจากคลิปเสียงมีผลเอื้อประโยชน์ฮุนเซนใช่ไหม
ในคลิปเสียงที่อุ๊งอิ๊งคุยกับฮุนเซน ไม่ใช่มีแค่เสนอว่า ฮุนเซนต้องการอะไร หรือตำหนิว่าแม่ทัพภาค2 เป็นคนของฝ่ายตรงข้ามกับเรา แต่มีเรื่องข้อสงสัยการเอื้อประโยชน์ต่อฮุนเซน เรื่องตัดไฟตัดเน็ตด้วย ซึ่งอุ๊งอิ๊งอธิบายเรื่องตัดน้ำตัดไฟว่า
"ที่บอกว่าจะตัดน้ำตัดไฟ อันนั้นก็คือขอโทษด้วย เพราะตอนจริงๆ ตอนนั้น ต่างประเทศแค่รายงานถ้าเกิดเหตุกันต่อไป ประเทศไทยจะทำอย่างไร คือเหมือนการอธิบายขั้นตอนให้ฟัง ไม่ได้จะทำ"
แต่มีหนังสือกองทัพไทย ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2568 ทำถึงสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่อุ๊งอิ๊งเป็นประธานการประชุม และจะประชุมวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ได้ทำเรื่องตัดไฟฟ้า ตัดเน็ต เพื่อยกระดับมาตรการต่อกัมพูชา ให้ที่ประชุมสมช.พิจารณาดำเนินการจริง
หลังจากอุ๊งอิ๊งคุยกับฮุนเซนวันที่ 15 มิถุนายน 2568 คำถาม ทำไมไม่มีการประชุมสมช.ในวันที่ 16 มิถุนายน การไม่ประชุมเพราะ เอื้อประโยชน์อะไรให้ฮุนเซนหรือไม่ แม้จะมีการตั้งศบ.ทก.ขึ้นมา ในวันที่17 มิถุนายน 2568 แต่ศบ.ทก.ก็ไม่มีอำนาจเหมือนสมช.
เหตุการณ์คุยเรื่องคลิปเสียง จึงนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ด้วยการไม่มีการประชุม สมช.หรือไม่ เพราะมีการบอกฮุนเซนเรื่องตัดน้ำตัดไฟ(ความจริงคือตัดไฟตัดเน็ต)ว่า "อธิบายขั้นตอนให้ฟังไม่ได้จะทำ" แต่มีเรื่องจากกองทัพเข้ามาจริง จึงเลี่ยงด้วยการไม่ประชุมสมช.ใช่ไหม??