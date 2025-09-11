"ภูมิธรรม" โวย "อนุทิน" ไหนบอกอยู่ 4 เดือนจะเร่งแก้ไขปัญหาบ้านเมือง กลับจะรื้อโยกย้าย มท.

"ภูมิธรรม" ย้อน "อนุทิน" ไหนบอก 4 เดือนจะเร่งแก้ปัญหา แต่กลับจะรื้อโยกย้าย ขรก.มท.ใหม่หมด ซัดอย่าอ้างคืนความเป็นธรรม ตั้งข้อสังเกตอดีตอธิบดีปกครองโตไวมาจากบ้านใหญ่บุรีรัมย์
เมื่อเวลา 12.10 น. วันนี้ ( 11 ก.ย.68) ที่กระรวงมหาดไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เตรียมโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง เนื่องจากมองว่าไม่เป็นธรรม ว่า ตนยังไม่ได้โยกย้ายมาก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนเก่า ย้ายไป 20 ถึง 30 คน ขอให้ไปถามดูว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และที่ผ่านมาไหนบอกว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหา ทันทีภายใน 4 เดือน มาถึงก็เริ่มจะโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยแล้ว จะเปลี่ยนแปลงอธิบดีกรมที่ดิน และอธิบดีในหลายๆ ส่วน ก่อนย้อนถามว่า อยากเห็นคุณธรรมอยากเห็นอะไร ขอให้ไปตรวจสอบได้ ว่าสิ่งที่ตนย้ายมีคุณธรรมหรือไม่ หากถ้าคิดอย่างนี้
"ผมคงย้ายผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ก่อน แต่นี่ยังไม่ได้ย้ายเลย ส่วนที่ย้ายอธิบดีกรมการปกครองไป ใครก็รู้ว่าโตมาจากไหน ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ขึ้นมาเป็น ปภ.ปีเดียวเอง ขึ้นมาเป็นปกครอง ก็หมดอายุแล้ว ผมก็คิดว่ามันมีเรื่องราวต่างๆ ที่คิดว่าย้ายน่าจะดีที่สุด ไม่อยากจะทำอะไรที่มากไปกว่านี้" นายภูมิธรรม กล่าว
ส่วนการโยกย้ายเพื่อให้สามารถทำงานกับรัฐบาลใหม่ได้ นายภูมิธรรม ยอมรับว่าก็เป็นสิทธิ์ อยากให้ย้ายอย่างไรก็ย้าย แต่อย่าบอกว่าย้ายเพื่อคุณธรรม หรือย้ายเพื่อคืนความเป็นธรรม เพราะตนทำอะไร ที่ไม่ได้ไม่เป็นธรรม ก็ตรวจสอบได้อธิบดีทุกคนที่ตนย้าย มีข้อมูลซึ่งตนไม่ได้มีปัญหาอะไร ตนก็ย้ายเพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ที่ถูกที่ควร อธิบดีทุกคนคิดได้หมด