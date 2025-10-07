xs
‘ดร.มานะ’เผย 7 ข้อ ทำไมนักการเมืองไม่ชอบพูดเรื่องปราบคอร์รัปชั่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดร.มานะ นิมิตรมงคล ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ทำไมนักการเมืองไม่ชอบพูดเรื่องปราบคอร์รัปชัน?”

นักการเมืองน้ำเน่ามักรู้สารพัดเรื่องโกงเวลาพูดหาเสียงและตั้งวงสังสรรค์ ครั้นพอได้ “กุมอำนาจ” ก็เปลี่ยนไป คงเป็นเพราะ

1. พวกตัวเองก็โกง พูดไปหรือทำมาก จะเสียโอกาส เดี๋ยวคนที่รู้ความลับจะหมั่นไส้ ออกมาแฉ

2. ไม่อยากเสียโอกาส ก็ตั้งใจมาแล้วว่าจะมั่งคั่ง ร่ำรวย ใหญ่คับฟ้ากับเขาบ้าง

3. เกรงใจพวกพ้อง ทำเขาเสียประโยชน์จะพาลโกรธ ทางใครทางมันดีกว่า

4. ระบบเทาๆ คนเทาๆ อย่างนี้ดีแล้ว จะได้ครอบงำและใช้งานง่าย จากคนและระบบพวกนี้ (ข้าราชการ/พ่อค้า/การเมือง)

5. ขัดผลประโยชน์ข้าราชการกลัวเขาเกียร์ว่าง หรือย้อนมาขุดคุ้ย ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

6. ไม่เห็นความสำคัญ ทั้งที่รู้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ ต้นตอของปัญหาและทำลายอนาคตของบ้านเมือง ขอทำเรื่องง่ายๆ ไว้อ้างเป็นผลงานได้ เรียกคะแนนเสียงก่อน โดยเฉพาะเรื่องใช้งบและแจกเงิน

7. พูดได้ ทำไม่เป็น