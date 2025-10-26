“เจมส์ บอนด์” พระราชพาหนะอัญเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง - คันเดียวกับในหลวง ร.๙

เผย “เจมส์ บอนด์” รถยนต์พระที่นั่งคู่พระบารมีในหลวง รัชกาลที่ ๙ ถูกใช้เป็นพระราชพาหนะคันสุดท้าย อัญเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สู่พระบรมมหาราชวัง
“เจมส์ บอนด์” พระราชพาหนะคู่พระบารมีในหลวง รัชกาลที่ ๙ ได้ถูกนำมาใช้อีกครั้ง เพื่ออัญเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สู่พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 โดยเป็นรถยนต์คันเดียวกับที่เคยใช้ในพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
รถยนต์พระที่นั่งคันดังกล่าว คือ Volkswagen Caravelle T4 รุ่นปี 2001 สีเทาคาดแถบฟ้า หมายเลขทะเบียน 1ด–0929 เป็นรถตู้อเนกประสงค์แบบฐานล้อยาว เครื่องยนต์เบนซิน 6 สูบ กำลัง 204 แรงม้า ซึ่งในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงใช้เป็นประจำในการเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ
สำหรับชื่อ “เจมส์ บอนด์” เป็นชื่อที่ข้าราชบริพารและผู้ติดตามถวายเรียกขาน เนื่องจากพระองค์ทรงขับรถคันนี้ด้วยพระองค์เองอยู่บ่อยครั้ง และลักษณะของรถมีความคล่องตัว แข็งแรง และเรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระอุปนิสัยที่ทรงเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยพระเมตตา
“เจมส์ บอนด์” ถือเป็นพระราชพาหนะที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางจิตใจของคนไทย เพราะไม่เพียงแต่เป็นรถยนต์พระที่นั่งในพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เท่านั้น แต่ยังเป็นพาหนะคันเดียวกันที่ได้อัญเชิญพระบรมศพของทั้งสองพระองค์ สู่พระบรมมหาราชวัง อันเป็นภาพที่พสกนิกรทั่วประเทศต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้