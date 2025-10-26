“ดุ๊ก ภาณุเดช” รู้สึกสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง บอกไม่ขอก้าวก่ายเด็กเจนใหม่ แค่เปิดใจฟังกันบ้างก็พอ

“ดุ๊ก ภาณุเดชน์” เผย “สมเด็จพระพันปีหลวง” เสด็จสวรรคต เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยในเจนตัวเองที่เข้าใจเรื่องราวที่พระองค์ทรงสร้างหลายอย่างให้คนไทย หากมีโอกาสพร้อมช่วยเหลือสังคม ตามรอย ในหลวง รัชกาลที่ ๙ เข้าใจความเห็นต่างของเด็กเจนใหม่ ขอแค่ไม่ก้าวก่ายความรู้สึกกันและกัน อยากให้เปิดใจรับฟัง
เป็นช่วงเวลาที่พสกนิกรไทยต่างโศกเศร้าอาลัย กับการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมาตลอดหลายทศวรรษ ซึ่งทางผู้จัด-นักแสดงรุ่นใหญ่ “ดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ” เปิดใจว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทย เพราะพระองค์ทรงสร้างหลายสิ่งหลายอย่างไว้ให้กับคนไทยมากมายเหลือเกิน
“วันนี้เป็นวันที่สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทย โดยเฉพาะคนในรุ่นผมจะเข้าใจในเรื่องราวที่พระองค์ท่านทำให้กับคนไทย พระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระราชินีที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพมาก สร้างอะไรหลายๆ อย่างให้กับคนไทย สร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
ตอนที่ท่านเสด็จเยือนต่างประเทศก็ได้รับการยอมรับ ทำให้คนมองประเทศเรามีความศิวิไลซ์ เรื่องของชุดไทยต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ เรื่องของมูลนิธิศิลปาชีพ เรื่องการเกษตร เรื่องของน้ำ เรื่องของป่า สิ่งที่พระองค์ทรงต่อยอดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ท่านทำไว้เยอะมาก เพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันที่น่าเศร้าที่เราสูญเสียพระองค์ท่านไป แต่ในอีกมุมนึงเราก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านเหนื่อยมามากแล้ว ก็อยากจะน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัย ให้พระองค์ท่านสุขสบายในสวรรคาลัยครับ”
เผยที่ผ่านมาตนและเพื่อนๆ ดาราช่วยเหลือสังคม เพราะ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นเยี่ยงอย่าง
“จริงๆ แล้วตั้งแต่สมัยที่เราสูญเสียในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตัวผมเองก็ทำอะไรหลายอย่างมาตลอด โดยที่เห็นพระองค์ท่านนี่แหละเป็นตัวอย่าง พระองค์ท่านไม่เคยนึกถึงพระองค์เอง ทำเพื่อส่วนรวม เพื่อสังคมโดยตลอด เพราะฉะนั้นเราเองหรือกลุ่มเพื่อนฝูงในวงการบันเทิง จะเห็นว่าเราพยายามทำเพื่อแชร์เท่าที่ทำได้ให้กับสังคม
เราอาจจะไม่ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ เราอาจจะไม่ได้ทำเป็นองค์กร แต่เราทำในฐานะบุคคลมีโอกาสที่จะช่วยเหลืออะไรได้เราทำหมด มีกำลังที่จะช่วยเหลืออะไรได้เราทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ เรื่องของการช่วยเหลือทุนทรัพย์ ผมว่าหลายคนทำและไม่ได้ออกตัวด้วย ทำด้วยใจ ทำเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นเยี่ยงอย่างให้กับเรา และเราในฐานะพสกนิกรชาวไทยก็อยากจะช่วยกันส่งเสริมให้สังคมไทยเราสูงขึ้น ด้วยพระปณิธานของพระองค์ท่านเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทย โดยเฉพาะในเจนเนอเรชั่นของผมทุกคน ผมเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือเมื่อเราพร้อม เมื่อเราเหลือ เราต้องเผื่อแผ่ให้กับสังคมครับ”
ยอมรับความเห็นต่างของเด็กเจนใหม่ แค่ไม่ก้าวก่ายความรู้สึกซึ่งกันและกัน
“จริงๆ เป็นเรื่องเซนซิทีฟที่ผมจะพูดถึงเจนใหม่ๆ ในเรื่องนี้ แต่ผมก็แค่รู้สึกว่าผมเข้าใจ เพราะน้องๆ เจนใหม่ๆ อาจจะไม่เคยได้เห็นหรือได้รับรู้เท่าที่ควร ก็แค่ฝากว่าเป็นสิ่งที่เจนเนอเรชั่นเก่าๆ อย่างผมให้ความรัก ความเคารพ และรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับเจนใหม่ๆ ที่อาจจะไม่เข้าอกเข้าใจ ก็อาจจะเปิดใจฟังบ้าง หรือนิ่งเฉย
เราแค่เข้าใจว่าแต่ละคนมีความรัก ความนับถือที่แตกต่างกัน มีความคิดที่แตกต่างกัน เรายอมรับความแตกต่างนั้นได้ เราอย่ามาก้าวก่ายความรู้สึกกัน พี่ก็ไม่เคยไปก้าวก่ายความรู้สึกน้องเจนใหม่ๆ นะครับ แต่แค่ฝากว่าลองเปิดใจฟังกันสักนิดนึง แต่ถ้าฟังแล้วไม่รู้สึกก็ไม่ว่ากัน แต่ก็หวังว่าเราจะปล่อยให้แต่ละฝ่ายได้แสดงออกความรู้สึกหรือความคิดของแต่ละฝ่ายในทางที่ถูกที่ควร”