รู้จัก “ประธานอี๊ฟ กาญจนา สถาวร” เบื้องหลังมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ที่หลายคนเริ่มพูดถึง

จากที่ชื่อ “กาญจนา สถาวร” หรือ"ทนายอี๊ฟ" ประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ โดยหลายคนอาจสงสัยถึงที่มา และชื่อยังไม่คุ้นหูของสังคม วันนี้เธอกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวาง หลังปรากฏตัวร่วมเวทีแถลงข่าวกับ “กัน จอมพลัง” จนหลายคนอยากรู้ว่า เธอคือใคร และมีบทบาทอย่างไรในมูลนิธิที่ถูกพูดถึงในขณะนี้
วันนี้ (24 ต.ค.)นางสาว กาญจนา สถาวร หรือที่บางสื่อเรียกว่า “อี๊ฟ” เป็นหญิงชาวจังหวัดชลบุรี จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนชลกันยานุกูล และระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ก่อนจะเข้าสู่สายงานธุรกิจและงานสังคม
เธอเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเค แบรนด์ บาย พิมพ์ไลน์ ช้อป จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการด้านเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ยังมีบทบาทในแวดวงสังคมในฐานะ ประธานกรรมการมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ องค์กรไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน โดยมี “กัน จอมพลัง” หรือ นายนัฐวุฒิ แก้วบัวลา เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ก่อนหน้านี้ “กาญจนา” เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาหลายครั้ง รวมถึงการประสานความช่วยเหลือในคดีและปัญหาทางสังคมร่วมกับทีมงานของกัน จอมพลัง และยังเคยทำงานในแวดวงการประกวดนางงาม โดยมีรายงานว่าเคยเป็นผู้จัดการกองประกวดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการเปิดเผยโครงสร้างของมูลนิธิในโลกออนไลน์ ซึ่งระบุว่า “กาญจนา สถาวร” เป็นประธานกรรมการ ขณะที่ “กัน จอมพลัง” มีชื่อเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ก็ทำให้สังคมตั้งคำถามถึงบทบาทและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร
ทั้งนี้ เธอได้ออกมาชี้แจงต่อสื่อว่า การดำเนินการของมูลนิธิเป็นไปอย่างถูกต้อง รายรับรายจ่ายมีหลักฐานผ่านบัญชีธนาคาร ไม่มีการกดเงินสด เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริจาคและสาธารณชน
แม้จะเพิ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างไม่นาน แต่ “กาญจนา สถาวร” ก็กลายเป็นอีกหนึ่งชื่อที่สังคมจับตามองในเวลานี้ ทั้งในมิติของบทบาททางสังคม และความสัมพันธ์ในการทำงานกับ “กัน จอมพลัง” ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนรอการชี้แจงอย่างละเอียดต่อไป