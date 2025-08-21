กลับมาแล้ว “แพรวา AF8” สวยสะดุ้ง ถูกทาบลงเวทีนางงาม ปีนี้เชียร์ “วีนา” คว้ามง

กลับมาอีกครั้ง “แพรวา AF8” หรือ “แพร อิศรา ปูคะวนัช” กลับมารอบนี้สวยสะดุ้งตั้งแต่หัวจรดเท้า หลังจากที่ไปเสริมหน้าอกกับ “คุณหมอดารินทร์ ม่วงไทย” จากนั้น ถูกทาบทามขึ้นประกวดเวทีนางงาม แต่ขอคิดดูก่อนเพราะคิดว่าตัวเองไม่ใช่สายนางงาม แต่เป็นสายนักแสดงและเป็นนักร้องมากกว่า ส่วนปีนี้ขอเชียร์ วีนา คว้ามง
"แก้หน้าอกชุดใหญ่มาค่ะ เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยทำหน้าอกมาแล้ว แต่มีปัญหาเรื่องรูปทรง เต้านมแข็งมีปัญหา ซิลิโคนไหลออกข้าง ยิ่งเวลานอนนี่คือไหลไปอยู่รักแร้เลย และยังหน้าอกห่างมาก ต้องใส่บราปีกนกดันตลอดเวลา จึงตัดสินใจแก้หน้าอกชุดใหญ่ พอดีได้รู้จักกับคุณหมอดาริน ซึ่งท่านมีชื่อเสียงในเรื่องของการแก้หน้าอก อ่านรีวิว ดูรีวิว มีศิลปินดารามากมายที่ประสบปัญหาเดียวกับแพรวาคือมีปัญหาหน้าอก แล้วต้องไปแก้
หน้าอกกับหมอดารินทร์ ใช้เทคนิคเฉพาะ ที่ The Sib Plastic Surgery ส่วนตัวที่แก้ไข 3 เทคนิคเลยค่ะ มีทั้งแก้หน้าอก Barbie Breast + ยกกระชับปานนม Barbie Lock + เติมไขมันหน้าอก Hybrid Breast ร่วมด้วยค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าสวยงามสมใจมาก เป็นทรง Barbie Breast ที่สวยพอดีเข้ากับเรามากๆ มั่นใจมากขึ้นมากเลยค่ะ แล้วพวกปัญหาหน้าอกก่อนหน้านี้ก็หายไปหมดเลยค่ะ"
เห็นมีพี่เลี้ยงนางงามทาบทามประกวดนางงามเยอะมาก?
"มีพี่เลี้ยงนางงาม ทีมนางงาม ช่างแต่งหน้าเบอร์ใหญ่ๆ ทาบทามให้เราไปประกวดนางงามเยอะมาก อย่างปีนี้ ตอนแรกก็มีชวนลงประกวด mut แพรวาก็ตอบปฏิเสธไป เพราะว่าเพื่อนรักวีนาประกวดเวทีนี้ เราไม่อยากแข่งกับเพื่อน ปีนี้ขอเชียร์วีนาให้คว้ามง ส่วนปีหน้ายังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจประกวดดีหรือเปล่า
แต่คิดว่าตัวเองไม่ใช่สายนางงาม ตัวเองเป็นสายนักแสดง สายนักร้องมากกว่า จึงตอบปฏิเสธไปหลายคน แต่ก็มีหลายคนบอกว่าแพรวาเนี่ยสเปคนางงามเลยนะ เอาตรงๆ นะ แพรวาไม่ค่อยชอบขึ้นประกวดนางงามเท่าไหร่ แต่ชอบดูนะ ชอบเชียร์เพื่อนๆ เพราะว่ามีเพื่อนๆ หลายคนประกวด ไม่ว่าจะเป็นมิสแกรนด์ หรือ miss universe มีเพื่อนหลายคนไปประกวด ส่วนเราจะเป็นนางเชียร์ ชอบเชียร์เพื่อนๆ มากกว่า แต่เพื่อนๆ หลายคนก็เชียร์ให้เราไปประกวดเหมือนกันนะ"
ความจริงรูปร่างหน้าตาภาษาพร้อมทุกอย่างที่จะลงชิงมงกุฎสักเวที?
"มันก็มีคนชมแบบนั้นนะ แต่เข้าใจไหมว่าการประกวดนางงามมันเป็นเรื่องห่างไกลจากตัวเรามาก ล่าสุดเคยไปประกวด miss golf เป็นเวทีแรกที่ประกวด เพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของกีฬา ส่วนตัวแพรวาแล้วชอบกีฬามากกว่า ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจไปประกวด miss golf แล้วก็ไม่ได้มงด้วย
ด้วยความที่เราเป็นคนตรงๆ ไม่อ่อนหวาน จริตของเราจะเป็นแบบไม่ได้เอาใจใครเก่ง จริตเราไม่ใช่นางงามที่จะไปนั่งเอาใจใคร แค่ประกวดเวทีเดียว ก็รู้แล้วว่าการประกวดนางงามมันมีอะไรนอกในเยอะมาก เบื้องลึกเบื้องหลัง มันเป็นการแข่งขันที่มันวัดไม่ได้ว่าผู้ชนะชนะจากความสามารถของนางงามเองจริงหรือเปล่าหรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจเจ้าของเวทีหรือกรรมการ
แพรวาเองก็มาจากการประกวดนักร้องเวที AF8 มันก็มาจากการร้องเพลงของเราและก็เสียงโหวตจากคนทั่วประเทศ มันมีการวัดผลที่เห็นเป็นประจักษ์ หรือการแข่งขันกีฬามันก็มีการวัดผลแพ้ชนะที่เห็นเป็นประจักษ์ แต่สำหรับการประกวดนางงามแพรวามองว่ามันเป็นความพึงพอใจของเจ้าของเวทีและกรรมการมากกว่า
ถ้าเจ้าของเวทีไม่ชอบนางงามคนนั้นหรือไม่ถูกใจจริตนางงามคนนั้นก็อาจจะปัดตุ๊บเลยก็ได้ ส่วนตัวมองว่ามันไม่ได้แฟร์สำหรับการแข่งขัน"