นักศึกษา ป.โท การท่องเที่ยว DPU โชว์ศักยภาพ จัดประกวด Miss Queen Tourism University 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลักสูตรปริญญาโท การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดตัวเวทีการประกวดนางงามด้านการท่องเที่ยวครั้งแรกในระดับอุดมศึกษาที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (วิชาการจัดกิจกรรมพิเศษในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) โดยขอเชิญเยาวชนไทยระดับปริญญาตรีทุกสาขา (อายุไม่เกิน 25 ปี) ที่มีความรู้ความสามารถและความมั่นใจเข้าร่วมประกวด Miss Queen Tourism University 2025 ภายใต้แนวคิด Beauty, Equality & Intelligence เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQ+ ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และร่วมเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ

Miss Queen Tourism University 2025 คนแรกของประเทศ พร้อมรองชนะเลิศอีก 4 ตำแหน่ง จะได้รับเงินสดมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมมงกุฎเกียรติยศและสายสะพาย ซึ่งเวทีนี้นับเป็นเวทีสำคัญที่จะส่องประกายศักยภาพและความสามารถของตนเอง และเป็นบันไดก้าวแรกไปสู่เวทีประกวดใหญ่ระดับประเทศในอนาคต ขอเชิญผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2568 (สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) โดยรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประธานจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล (ผู้อำนวยการหลักสูตร) กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง (Students’ Potential) และได้ฝึกทักษะความเป็นผู้ประกอบการผ่านการลงมือปฏิบัติ โดยผู้เรียนจะร่วมกันลงทุนเปิดบริษัทจำลองและทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองประกวด อีกทั้งจะได้รับประสบการณ์ในการทำธุรกิจในหลายด้าน เช่น การวางแผนงาน การลงทุน การรับสมัครผู้เข้าประกวด การหาพันธมิตรทางธุรกิจ และการบริหารงานกองประกวด เป็นต้น โครงการนี้จะเป็นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้จริงให้แก่ผู้เรียนในทุกมิติของการทำธุรกิจและเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนสมัยใหม่ของหลักสูตร (Learning Methodology Innovation)

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน QR Code หรือติดต่อผู้จัดการกองประกวด คุณธนัญญา 063-223-5979 หรือ คุณโกโม 099-442-1704 (นักศึกษาปริญญาโท) สำนักงานหลักสูตร 02-588-6060 ต่อ 105 Facebook: Miss Queen Tourism University 2025
เว็บหลักสูตร: www.dpu.ac.th/graduate/tm







