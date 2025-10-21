DPU ปั้นเด็กให้ค้นพบศักยภาพ สู้วิกฤติเศรษฐกิจ จำลองโลกของการทำงานจริงตั้งแต่ตอนเรียน

ทุกวันนี้ เศรษฐกิจไทยไม่ต่างอะไรกับตึกที่ร้าวที่กำลังสั่นคลอนอยู่บนความว่างเปล่า ทุกคนมองเห็นหายนะที่กำลังจะมาเยือนและยืนมองอย่างสิ้นหวัง อัตราการว่างงานของไทยสูงขึ้นในไตรมาส 2 ปี 2567 โดยมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นถึง 4.3 แสนคน สูงสุดตามสถิติที่ผ่านมา ไม่นับเรื่องการถูกเลย์ออฟ และ การว่างงานแฝง
สำหรับหลายคน เสียงครวญย้อนมาที่สถาบันอุดมศึกษาว่า ผลิตบัณฑิตให้ไปหางานประเภทไหนทำดี ในยุค AI เข้ามาทำงานแทนคน อีกทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง ตั้งแต่การเรียนที่เน้นให้ “จำ” จนลืมให้ “คิด” ไปจนถึงระบบที่ควรเป็นที่พึ่ง กลับกลายเป็นเครื่องผลิตบัณฑิตที่จบมาโดยไม่รู้จะไปทางไหน
“ภัฏ เตชะเทวัญ” เข้ามาในฐานะ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เล่าว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือ สัญญาณการทำสงคราม ที่ต้องปฏิรูปเรื่องการศึกษาครั้งใหญ่ จากประสบการณ์ที่เคยทำสตาร์ทอัพเพื่อสังคม ในการเปลี่ยนพฤติกรรมคนให้รู้จักบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก จนกลายเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคเรียกหาจากร้านค้า และ อยากใช้ ทำให้เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า การแก้ปัญหาที่แท้จริง ต้องทำให้ทั้งสังคมและธุรกิจได้ประโยชน์ไปพร้อมกัน
วันนี้เขานำบทเรียนเหล่านั้นมาใช้กับโลกการศึกษา พลิกโฉมวิธีคิดและยุทธศาสตร์เพื่อให้เด็กไทย พร้อมรับมือกับตลาดงานที่พลิกผัน และก้าวไปสู่ความสำเร็จตั้งแต่วันแรกที่เรียนจบ
ตลาดงานพลิกผัน บัณฑิตจบใหม่ จะหางานทำได้อย่างไร?
“ถ้าเรายังสอนเหมือนเดิม เด็กจบใหม่อาจตกงานกันหมดได้เลย อ้างอิงโดย World Economic Forum ล่าสุด บริษัทเริ่มมองหาคนที่มีประสบการณ์ทำงานมากขึ้น และ หลายองค์กรชั้นนำเริ่มจะหยิบเรื่อง Psychometric Profiling แบบทดสอบทางจิตวิทยา ที่ใช้ในการคัดเลือกเด็ก”
ขณะที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทั่วไป “ไม่มีใครสอน” เรื่องเหล่านี้ให้บัณฑิตเลย “ถ้ามหาวิทยาลัยไม่ปรับเปลี่ยน เด็กจบใหม่อาจหางานทำไม่ได้ นี่จึงเป็นที่มาที่มหาวิทยาลัยต้องการปรับตัว เพื่อให้เด็กที่จบไปได้รับประโยชน์สูงสุด”
จับ "สองขา" แห่ง Career Growth ยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโต
ภัฏ เสนอว่า การวางกลยุทธ์ใดๆ ก็ตาม เราจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพื่อสร้างแกนหลักที่แข็งแกร่งให้กับภาพรวมของทั้งกระดาน
"ถ้ากลับมาที่แบรนด์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU เรายึดเรื่องของ P : Potential หรือศักยภาพ เพราะว่า มันเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนจะมีได้ โดยไม่ต้องสนใจว่าเขาเกิดมาเป็นยังไง"
เขายืนยันว่าการยึดเรื่อง ศักยภาพ (Potential) เป็นแกนหลักนี้ สอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับในวงการ HR ที่ระบุว่าการประสบความสำเร็จในงานจะถูกวัดอยู่ 2 ด้าน คือ วัดที่ ศักยภาพ และ ประสิทธิภาพในการทำงาน (Performance)
ในขณะที่มหาวิทยาลัยทั่วไปมักพยายามพัฒนาแค่ Performance แต่กลับละเลยมิติเชิงประสบการณ์และการพัฒนาตัวตน ทำให้บัณฑิตไม่สามารถเติบโตในสายอาชีพได้จริง การแก้ไขปัญหาจึงอยู่ที่การพัฒนาพร้อมกันทั้งสองด้านอย่างสมดุล นี่คือทางรอดเดียวที่เปิดโอกาสให้เยาวชนก้าวพ้นกับดักทางชนชั้นและการศึกษาที่ไม่เท่าเทียม
"เราไม่ได้ช่วยให้เด็กแค่หางานได้ แต่เราเตรียมพร้อมเด็กให้สามารถ ‘ก้าวกระโดด’ ในงานได้ทันทีที่เรียนจบ"
ทุบกำแพงคณะ ‘ก้าวข้ามกรอบเก่า’ ยุทธวิธีจำลองสมรภูมิการทำงานจริง
ในการพัฒนา Performance (ประสิทธิภาพในการทำงาน) นั้น DPU มีความเชื่อว่าต้องทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์เหมือนการทำงานจริงมากที่สุด นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้อง ‘ก้าวข้ามกำแพงคณะ’ และเริ่มทำเรื่องของ Cluster
เหตุผลที่ต้องทลายกำแพงคณะนั้นเพราะ การที่เป็นแค่คณะเดียว ไม่อาจจำลองโลกการทำงานจริงได้มากพอ โลกธุรกิจจริง คนที่เรียนจบแต่ละคณะต้องทำงานร่วมกัน รวมถึงต้องมีการใช้ความรู้บูรณาการข้ามสาขา การปรับโครงสร้างเพื่อสร้างสนามฝึกซ้อมที่สมจริงจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เรียน
"สิ่งที่ DPU ทำคือเราพยายาม ก้าวข้ามกำแพงคณะ เพื่อให้เด็กสามารถที่จะมีการทำโปรเจคร่วมกันระหว่าง คณะมากขึ้น และมีการเรียนข้ามคณะมากขึ้น ทำให้ศาสตร์การเรียนรู้เป็นศาสตร์ที่บูรณาการได้จริงมากกว่า"
การทลายกำแพงนี้ช่วยให้เด็กสามารถเรียนข้ามคณะ และสามารถเลือกอาชีพข้ามไปสายงานอื่นได้ด้วย เป็นการสร้างทักษะที่ใช้งานได้จริงในสมรภูมิการทำงาน
สร้างเกราะภายใน Potentialigence Center ปลดล็อกศักยภาพด้วยรหัส CQ, EQ, DQ เพื่อ Discover – Unleash – Accelerate
Performance คืออาวุธภายนอก Potential คือเกราะภายใน DPU จึงตัดสินใจสร้างศูนย์ Potentialigence Center ขึ้นมา ซึ่งจะย่อยคำว่าศักยภาพโดยตีตามหลักการทางจิตวิทยา
หลักการทางจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับระบุว่าการพัฒนาศักยภาพของคนต้องดู 3 เรื่องนี้ เราจึงจับ 3 เรื่องนี้มาเป็นหลักในการพัฒนาเด็ก โดยประกอบด้วย CQ (Critical Thinking) คือทักษะในการคิดวิเคราะห์ที่ต้องถูกบ่มเพาะขึ้นมา, DQ (Drive) คือ การเข้าใจตนเอง การรู้เป้าหมายในชีวิต และ EQ (Emotional) คือเรื่องของทางอารมณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของ EQ (Emotional Quotient) นั้น ผู้บริหารกลยุทธ์ยอมรับว่าคือ จุดอ่อนสำคัญ ของบัณฑิตยุคนี้ ซึ่งสร้างปัญหาอย่างมากในการทำงานร่วมกันในองค์กร
"เด็กที่เพิ่งเรียนจบไป สมัยยุคนี้ก็จะมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับบริษัท หลายๆ บริษัทก็มักจะ complaint ว่าเด็กจบไปแล้วทำงานแล้วเข้ากันไม่ค่อยได้"
เพื่ออุดรอยรั่วนี้ DPU “จะไม่เพียงแค่สอนเรื่องจิตวิทยาแบบลอยๆ” แต่ได้นำหลักการนี้ไปผสานกับ Lominger Competency Model ซึ่งมี 67 Competencies แล้วนำมาย่อยให้ตรงกับ CQ, EQ, และ DQ เพื่อสร้างเป็นโมเดลพัฒนาศักยภาพ Discover – Unleash – Accelerate ที่สามารถ "จับต้องได้" ในแบบ DPU
โมเดล Competency นี้จึงถูกกรองและถูกแตกออกมาเป็นบทเรียนของแต่ละชั้นปี การพัฒนาทั้งส่วนของ Performance และ Potential ในลักษณะนี้ จึงเป็นการสร้าง Career Growth ให้กับนักศึกษาที่ไม่ได้ช่วยแค่ให้เด็กหางานได้ แต่เราเตรียมพร้อมเด็กให้สามารถ ‘ก้าวกระโดด’ ในงานได้ทันทีที่เรียนจบ
“การมุ่งพัฒนาทั้ง Performance และ Potential ทำให้นักศึกษาไม่ได้แค่หางานได้ แต่สามารถเติบโตในสายอาชีพอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้จึงเป็นจุดที่เราประเมินแล้วว่า เราน่าจะสามารถสร้างบัณฑิตที่มีอนาคตที่ดี มีงานที่ดีทำ ด้วยวิธีการและศักยภาพที่ถูกบ่มเพาะในรูปแบบของ DPU” ภัฏ กล่าวสรุป