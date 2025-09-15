วันเยาวชนแห่งชาติ: เตรียมทักษะแห่งอนาคต สู่โลกการทำงานที่มั่นคง

วันที่ 20 กันยายนของทุกปี คือ วันเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Day) กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและเน้นย้ำถึงความสำคัญของเยาวชนต่อการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ รวมถึงกระตุ้นให้คนในสังคมเห็นถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาวชน เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นกำลังสำคัญของสังคม
ความท้าทายของบัณฑิตจบใหม่ในโลกการทำงาน
ปัจจุบัน โลกการทำงานมีความท้าทายสูงขึ้น เยาวชนจึงต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านี้ โดยผลสำรวจจาก Hult International Business School และ Workplace Intelligence ในสหรัฐอเมริกาพบว่า กลุ่ม “เด็กจบใหม่” ยังคงเป็น กลุ่มที่เผชิญความเสี่ยงด้านการจ้างงานมากที่สุด โดยผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลกกล่าวว่า 89% มีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการจ้างบัณฑิตจบใหม่ เนื่องจาก เด็กจบใหม่ยังขาดประสบการณ์จริง (60%) ไม่มีทักษะที่เหมาะสม (51%) ขาดทักษะการทำงานเป็นทีม (55%) มีมารยาททางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม (50%)
ทั้งนี้ สอดคล้องกับอัตราการว่างงานในแรงงานกลุ่มอายุน้อยและแรงงานที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แรงงานจบใหม่ จึงควรเตรียมความพร้อมตนเองให้เหมาะสม ทั้งในด้านทักษะที่จำเป็นต่อสายงานและทัศนคติต่อโลกการทำงาน
ทักษะแห่งอนาคตที่เยาวชนไทยต้องมี
เพื่อก้าวข้ามความท้าทายและเตรียมพร้อมสำหรับโลกการทำงานในอนาคต เยาวชนควรพัฒนาทักษะสำคัญ ดังนี้
1.ทักษะด้านเทคโนโลยี (Technological Proficiency)
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าจะเป็น AI (ปัญญาประดิษฐ์) เพื่อทำงานร่วมกับระบบอัจฉริยะ Big Data เพื่อวิเคราะห์และตีความข้อมูลขนาดใหญ่ Cybersecurity เพื่อรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงเทคโนโลยี (Technology Literacy) เพื่อเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
2. ทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Human-Centric Skills)
แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใด แต่ทักษะที่มาจากมนุษย์ยังคงเป็นหัวใจสำคัญ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การปรับตัว ความยืดหยุ่น และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Continuous Learning)
รายงานคาดการณ์ว่า 39% ของทักษะที่ใช้ในตลาดแรงงานจะเปลี่ยนแปลงภายในปี 2030 ดังนั้นเยาวชนต้องพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของตลาดแรงงาน
มูลนิธิเด็กโสสะฯ มุ่งมั่นสร้างโอกาสที่เหมาะสมให้แก่เด็กและเยาวชนทุกคนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานการณ์โลก ทั้งการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม เพื่อให้เยาวชนพร้อมก้าวสู่การประกอบอาชีพ เติบโตอย่างมีศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญของสังคม และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
เพราะเยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน การสร้างโอกาสและความพร้อมให้กับพวกเขาจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะการพัฒนาทักษะให้ทันยุคสมัยไม่เพียงช่วยให้ก้าวผ่านความท้าทายในโลกการทำงานได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้เยาวชนกลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่า และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กในครอบครัวโสสะ ได้ที่ https://www.sosthailand.org/donate-now
และรับชมคลิป Never Ending Family : ครั้งแรกที่เด็กกำพร้าจะได้ถ่ายรูปกับครอบครัว ได้ที่ https://youtu.be/7HEu1ANr6c4
