"มาดามแคชเมียร์" ถล่ม "โหนกระแส" ปม "กัน จอมพลัง" ไล่เขมร ชี้ "รักชาติผิดทาง" จวก "มัลลิกา" พูดปม "อังคณา-อุ้มหาย" ไร้มนุษยธรรม

"มาดามแคชเมียร์" คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดัง ออกโรงวิพากษ์วิจารณ์รายการ "โหนกระแส" อย่างหนัก หลังเชิญ "กัน จอมพลัง" และ "ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข" มาพูดคุยถึงท่าทีของนักสิทธิฯ ที่กำลังถูกสังคมไทยต่อว่า ชี้ รายการไม่ได้นำเสนอให้เกิดความเข้าใจในมิติระยะยาวของนักสิทธิฯ ที่ห่วงการโดนโจมตีในเวทีโลก แต่กลับถามชาวบ้านที่สนใจแค่ความเป็นอยู่รายวัน พร้อมทั้งตำหนิ "กัน จอมพลัง" ที่มักใช้ "บารมี-คอนเน็กชั่น" ในการแทรกแซงปัญหา แทนที่จะเป็นไปตามกระบวนการปกติของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังประณาม "ดร.มัลลิกา" ที่ใช้คำพูด "Inhuman" พาดพิงการทำงานของ "สว.อังคณา นีละไพจิตร" ในฐานะนักสิทธิมนุษยชนในประเด็นการตามหาศพสามีที่ถูกอุ้มหาย โดยเหตุการณ์นี้จุดประเด็นร้อนฉ่าในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่อง
จากกรณี "กัน จอมพลัง" อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้นำเครื่องเสียงไปเปิดเสียงผีใกล้บริเวณชายแดนบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว เพื่อหวังให้ชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวอพยพออกไป เนื่องจากมีรายงานว่าผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ยินยอมเคลื่อนย้ายตามคำแนะนำของฝ่ายไทย ต่อมา เหตุการณ์ดังกล่าวจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยต่อวิธีการดังกล่าว หวั่นกระทบภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีโลก พร้อมทั้งมีรายงานว่าชาวกัมพูชาบางส่วนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสหประชาชาติ (UN) เกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็น อังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา และ สุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์กรฮิวแมน ไรท์ วอทช์ ประจำประเทศไทย ต่อมา กัน จอมพลัง แจ้งยกเลิกรถแห่ เหตุจากรำคาญความโลกสวย เหตุนักสิทธิไม่อยากให้ทำกับเขมรแบบนี้
ต่อมา ทางรายการ "โหนกระแส" ได้มีการเชิญ กันจอมพลัง และ มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข มาคุยเรื่องท่าทีของนักสิทธิมนุษยชน ที่กำลังถูกต่อว่าจากสังคมไทยในเวลานี้
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 ต.ค. เพจ "มาดามแคชเมียร์" คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวไทย ผู้เป็นที่รู้จักจากการนำเสนอเรื่องราวชีวิตจริงของเธอในฐานะภรรยาชาวแคชเมียร์ และการใช้ชีวิตในแคว้นจัมมูและแคชเมียร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมาก ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์รายการ "โหนกระแส" โดยได้ระบุข้อความว่า
"โหนกระแสวันนี้เป็นนี้ฟังแล้วปวดหัวที่สุดวันนึง
คือเอาคำพูดของนักสิทธิมนุษยชนมาถามชาวบ้าน แล้วชาวบ้านไม่มีทางเข้าใจไง
นักสิทธิ ฯ ก็พูดในแง่ของทำยังไง ไม่ให้เราโดนโจมตีในเวทีโลก มันคือเรื่องระยะยาว แต่คือชาวบ้านเขาไม่ได้สนใจไง เขาสนใจแค่ว่าตอนนี้ใครช่วยป้อนน้ำป้อนข้าวให้เขามีชีวิตอยู่รอดให้ผ่านไปวัน ๆ
แล้วการช่วยเหลือหลักคือหน้าที่พม. ไง ไม่ใช่หน้าที่นักสิทธิ ฯ
คนที่ไม่ลงพื้นที่ เขาดูข่าว ไม่มีใครไม่เจ็บปวดหรอก แต่เขาเข้าใจว่ามันต้องเป็นไปตามกระบวนการ
ตั้งแต่กันจอมพลังมาออกรายการทุกครั้ง ก็น่ารำคาญทุกครั้ง ทุกเรื่องคือใช้คอนเน็กชั่น ผมรู้จักคนนั้นคนนี้เดี๋ยวผมโทรหาเลย เดี๋ยวพี่ชายผมดูแลให้
เพราะบ้านเมืองแม่งไม่ปกติไง ทุกอย่างต้องใช้ "บารมี" ของกันจอมพลังเข้าไปแทรกแซง มีเงิน FC ซัพพอร์ตซื้อแจกได้ตั้งแต่กางเกงในยันเสื้อเกราะ
จะทำกันแบบนี้ก็ไปลาออกจาก UN เลยจ้า สัญญานู่นนี่นั่นไม่ต้องเซ็นแล้ว กูเก่ง กูรบเองได้ จบ ๆ
ส่วนดร.มัลลิกานี่ไม่ไหว เมื่อคืนที่พูดออกต๊อดแต๊ดว่า คุณอังคณาดังได้เพราะ "ตามหาศพผัว" เฮ้ย แม่งโคตร inhuman เลย ทนายสมชายโดนอุ้มหาย เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก กูขนลุกพรี่ติ่งมาก แต่ก็นะ ไม่แปลกใจเท่าไหร่ แค่นิวโลว์
พี่หนุ่มนี่ก็พอโทรแล้วสว.อังคณาไม่รับทันที ก็รีบพูดว่า ทำไมเขาไม่รับ คืออาจจะทำธุระอยู่ บางคนไม่รับเบอร์แปลก ประชุม ทำงานอยู่ก็ได้
ส่วนเชฟมีน พี่หนุ่มก็โยงมั่วอีกว่า รพ.ไม่รับ รับลูกที่เจ๊ติ่งโยนมา คนมันยังเดินได้ ใครจะไปรู้ว่าอยู่ดี ๆ จะหลับแล้วไม่ตื่น แต่จริง ๆ คือโรคหัวใจขาดเลือดก็อาการนี้แหละ ยังเดินได้อะไรได้ แน่นหน้าอกนิดหน่อยคล้ายอาการอาหารไม่ย่อย ยิ่งอายุน้อยคนยิ่งไม่สงสัย พออ้วนก็เอออ้วนมั้งเลยเหนื่อยง่าย นอนพักหน่อย แล้ว homeless นอนข้างถนนแบบนี้ที่ไทยก็มี
รพ.ไทยนี่ ถ้าเดินเข้าไปรักษานี่ไม่ง่ายนะ ถ้าไม่ฉุกเฉิน ต่อให้มีบัตรปชช.ไปรพ.รัฐ แต่ไม่มีสิทธิ์ตรงกับรพ.นั้น ๆ ก็ต้องกรอกแบบฟอร์มเซ็นยินยอมว่าจ่ายเอง เดินเหนื่อยอะ
นี่ไม่มีบัตรอะไรเลย ทหารเขมรเขาจะให้ออกชายแดนไปได้ยังไง โดยปกติก็ต้องกักตัว เรียกตม. ตม.เอาไปขังไว้ที่ตม. ตรวจสอบตัวตน ติดต่อสถานทูต ออกพาสปอร์ตชั่วคราว จ่ายค่าปรับ ผลักดันกลับประเทศ แต่เขมรมัน Failed state อะ จะไปหวังอะไรกับเขมร ดูน้อยลง"