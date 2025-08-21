“นพดล” รับคำท้า "มัลลิกา" ฟ้องแพ่ง–อาญา ชูลูกอีสานหลานย่าโมไม่ให้ความเท็จทำลายชื่อ จี้เข้มสู้เขมร

อดีตรมว.กต. เดือด! รับคำท้า “มัลลิกา” ฟ้องหมิ่นแพ่ง–อาญา ยันไม่ยอมให้ความเท็จทำลายชื่อเสียงประกาศสู้เต็มที่ บอกเป็น “ลูกอีสาน หลานย่าโม” ไม่กลัวถูกใส่ร้าย ค่าเสียหายขอบริจาคช่วยผู้ปัญญาอ่อน ชมกองทัพปกป้องอธิปไตย ฝากรบ.–กห. เดินหน้า “เข้มข้น เข้มแข็ง ขยันทำ” สู้กัมพูชา
วันนี้ (21ส.ค.) เมื่อเวลา 11.30 น. ที่รัฐสภา นายนพดล ปัทมะ อดีตรมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า หลังจากได้ฟัง นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ออกรายการโทรทัศน์ 2 ช่องใหญ่ โดยใส่ร้ายหมิ่นประมาทตน ด้วยความเท็จอย่างสิ้นเชิงหลายประเด็นคือ 1.ใส่ร้ายด้วยความเท็จว่าตนยอม หรือทำให้คดีเขาพระวิหารไปขึ้นศาลโลกในปี 2554 ซึ่งเป็นเท็จโดยสิ้นเชิง เพราะเขมรเอาคดีขึ้นสู่ศาลโลกในปี 2554 สมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ตนเป็น รมว.ประเทศ ในปี 2551 ทั้งๆที่นางมัลลิกาเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ ต้องรู้ความจริง แต่เจตนาบิดเบือนใส่ร้ายด้วยความเท็จให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียง
2.ใส่ร้ายว่าตนทำให้เสียเขาพระวิหาร ทั้งที่ตนคือผู้ปกป้องดินแดนบริเวณเขาพระวิหารจากเขมร เรื่องนี้ผ่านการพิสูจน์ความจริงในศาลมาแล้ว เพราะการดำเนินการเมื่อครั้งเป็นรมว.ต่างประเทศในปี 2551 ถูกต้อง มีการกล่าวหาว่าตนทำให้เสียดินแดน และไปฟ้องตน ต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินในวันที่ 4 กันยายน 2558 ยกฟ้อง และในคำพิพากษาบอกว่าสิ่งที่ตนทำนั้นถูกต้องตามสถานการณ์ และประเทศไทยจะได้ประโยชน์ในสิ่งที่ตนทำ ประเทศไทยไม่เสียดินแดน
ดังนั้น เมื่อนางมัลลิกาท้าให้ตนฟ้อง ตนก็รับคำท้าและจะดำเนินการฟ้องหลายคดีเร็วที่สุด ตนเป็นลูกอิสานหลานย่าโมอย่างไม่เคยกลัวคนรังแกใส่ร้าย พร้อมสู้เสมอ ตนตั้งใจจะนำค่าเสียหายไปบริจาคช่วยคนปัญญาอ่อนต่อไป เรื่องนี้ต้องความจริงให้ปรากฏ
นายนพดล ยังกล่าวชื่นชมบทบาทของกองทัพ ที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง ปกป้องอธิปไตย มีการสื่อสาร และประสานงานกับคณะผู้สังเกตการณ์จากอาเซียน ทำงานอย่างเข้มแข็ง ซึ่งการกู้วัตถุระเบิดการสะท้อนให้โลกได้เห็นว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายวางกับระเบิดใหม่ ถือว่าละเมิดอนุสัญญาออตตาวาชัดเจนมาก พร้อมฝากรัฐบาล กระทรวงต่างประเทศ และกองทัพ ใน 3 ข้อคือ 1.เข้มข้น คือการไม่ยอมให้กัมพูชาใช้ความเท็จ หรือเฟคนิวส์ ทำลายไทย 2.เข้มแข็ง คือทำงานอย่างต่อเนื่อง อย่าชะล่าใจ และ 3.ขยันทำ