“นพดล” รับคำท้า “มัลลิกา” ฟ้องหมิ่นประมาท กล่าวหาทำเสียปราสาทพระวิหาร

“นพดล” รับคำท้า “มัลลิกา” ฟ้องหมิ่นประมาทหลายคดี ทั้งแพ่งและอาญา ย้ำทำเพื่อปกป้องความจริงและคนไทยจากความเท็จ
นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2551 กล่าวว่า ได้ฟังคุณมัลลิกา มหาสุข หรือมอลลี่ ออกรายการทีวีเรื่องใหญ่รายวัน ทางช่องวัน และสัมภาษณ์อัมรินทร์ทีวี โดยให้สัมภาษณ์ใส่ร้ายหมิ่นประมาทผมด้วยความเท็จ อย่างสิ้นเชิง หลายประเด็น
1. ใส่ร้ายด้วยความเท็จว่าผมยอมหรือทำให้คดีเขาพระวิหารไปขึ้นศาลโลกในปี 2554 ซึ่งเป็นเท็จครับ เพราะเขมรเอาคดีขึ้นสู่ศาลโลกในปี 2554 สมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ครับ ผมเป็น รัฐมนตรีต่างประเทศในปี 2551 ทั้งๆที่คุณมัลลิกาเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ จึงต้องรู้ความจริง แต่เจตนาบิดเบือนใส่ร้ายด้วยความเท็จให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียง
2. ใส่ร้ายว่าผมทำให้เสียเขาพระวิหาร ซึ่งก็โครตแห่งความเท็จครับ ผมคือผู้ปกป้องดินแดนบริเวณเขาพระวิหารจากเขมร เรื่องนี้ผ่านการพิสูจน์ความจริงในศาลมาแล้ว เพราะการดำเนินการของผมตอนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในปี 2551 ถูกต้อง มีการกล่าวหาว่าผมทำให้เสียดินแดนและไปฟ้องผม ต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินในวันที่ 4 กันยายน 2558 ยกฟ้องผม และในคำพิพากษาบอกว่าสิ่งที่ผมทำนั้นถูกต้องตามสถานการณ์และประเทศไทยจะได้ประโยชน์ในสิ่งที่ผมทำ ประเทศไทยไม่เสียดินแดน ไปอ่านคำพิพากษา https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/111/17.PDF
คุณมัลลิกาท้าให้ผมฟ้อง ผมรับคำท้าและจะดำเนินการฟ้องหลายคดีเร็วที่สุดครับ ลูกอีสานหลานย่าโมอย่างผมไม่เคยกลัวคนรังแกใส่ร้าย ผมสู้เสมอ ผมตั้งใจจะนำค่าเสียหายไปบริจาคช่วยคนปัญญาอ่อนต่อไป