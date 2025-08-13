xs
“เฮียหน่อย” นำทีมหมอลำไอดอล ลูกอีสาน ร่วมโครงการหมอลำแคมป์ (Molam Camp) เสิร์ฟความม่วนใจกลางกรุงเม็กซิโก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเม็กซิโก ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท คึดลึก จำกัด จัดงาน Thai Festival Mexico 2025 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเม็กซิโก วันที่ 9-10 สิงหาคม 2568 ที่ CENART กรุงเม็กซิโก

“เฮียหน่อย หมอลำไอดอล” (สุชาติ อินทร์พรหม) บินลัดฟ้า นำคลื่นลูกใหม่โชว์ความเป็นอีสานให้กระหึ่มการออนทัวร์ยุโรปครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของการนำเอากลิ่นอายความเป็นอีสานและความเป็นไทยถ่ายทอดผ่านการแสดงโชว์สุดพิเศษ นำโดย อ๊อฟ สุรพล / อาย ปาลิตา / ยูโร พัชรพล / ทีม สกลนคร และนาจิน ชินภัทร ศิลปินหมอลำไอดอล เป็นตัวแทนของคนอีสาน มีลำนำพิณแคนจากแดนไทย ที่บ่งบอก DNA ลูกอีสานอย่างชัดเจน ประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ถึงความม่วน ส่งออกความเป็นไทย “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ชาวอีสานมีหมอลำและปลาแดก”

จากความสำเร็จของ “หมอลำแคมป์” (Molam Camp) ภายใต้ความร่วมมือของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. , CEA TCDC Khon Kaen, New Gen Entertainment, COLA KKU, FA KKU ที่คัดเฟ้นหัวกะทิด้านดนตรีและการร้องหมอลำ รวมตัวกันเป็น “หมอลำไอดอลแบนด์” (Molam Idol Band) วงดนตรีลูกอีสานร่วมสมัย ที่จะนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่สายตานานาชาติ ที่พร้อมออนทัวร์ต่างประเทศ ทั้งเม็กซิโก อเมริกา จีน เกาหลี และญี่ปุ่น สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน สู่ตลาดสากล ปลุกปั้นคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักศิลปวัฒนธรรมต่อยอดจากรากสู่โลก เชื่อมโลกอย่างไร้พรมแดนด้วยเสียงลำและเสียงแคน จากแดนอีสาน!!

