'มิเตอร์ยี่ห้ออะไร?' แท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสารนักท่องเที่ยวเกือบ 2,300 บาท จากดอนเมืองไปถนนเพชรบุรี

เพจ “JS100" โพสต์หาคนขับรถแท็กซี่สีเหลือง ทะเบียน ทห 1966 กทม. หลังเก็บค่าโดยสารนักท่องเที่ยวสูงถึง 2,297 บาท เดินทางดอนเมืองไปถนนเพชรบุรี ด้านคนขับอ้างว่าได้กดมิเตอร์แล้ว
วันนี้ (7 ส.ค.) เพจ “JS100" ได้โพสต์เล่าเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกคนขับรถแท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินจริง จาก สนามบินดอนเมืองไปยังโรงแรมลีลา ออร์คิด ซอยเพชรบุรี 17 ราคาสูงถึง 2,297 บาท คนขับอ้างว่าได้กดมิเตอร์แล้ว
ทางเพจระบุว่า “ชาวต่างชาติขอความช่วยเหลือ อยากขอให้คนขับแท็กซี่นำเงินค่ารถส่วนเกินมาคืน
.
เมื่อวันที่ 6 ส.ค.68 เวลา 22.00 น. ชาวต่างชาติเรียกรถแท็กซี่สีเหลือง ทะเบียน ทห 1966 กทม. จากสนามบินดอนเมือง ไปลงที่โรงแรมลีลา ออร์คิด ซอยเพชรบุรี 17 โดยคนขับแท็กซี่แจ้งค่าโดยสาร(บอกว่ากดมิเตอร์) เป็นเงินถึง 2,297 บาท“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตคอมเมนต์วิจารณ์คนขับแท็กซี่สนั่นว่า ทุบหม้อข้าวตัวเองนะพอเขาใช้แกร็บก็จะมาโวยวาย , สงสารเพื่อนร่วมอาชีพพี่จริงๆหิวจนหน้ามืดเลยรึ(นี่มันยุคสื่อสารไร้พรมแดนเเล้วครับพี่) , มันใช้มิเตอร์ยี่ห้ออะไรวะ..เว่อร์วังเกิน