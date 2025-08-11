สถานทูตไทยเม็กซิโกจัดงาน Thai Festival สุดคึกคัก ผู้คนร่วมงานนับหมื่น!

กระแสซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังกระหึ่ม "เม็กซิโก" อีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 9-10 ส.ค. 2568 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก ได้จัดงานเทศกาลไทย หรือ Thai Festival ขึ้น ณ ลานกิจกรรม ศูนย์ศิลปะ cenart เม็กซิโก ในวาระของการเฉลิมฉลอง 50 ปีมิตรภาพไทย–เม็กซิโก โดยภายในงานครั้งนี้มีการส่งเสริมซฟฟท์เาวเวอร์ของไทยในหลากหลายมิติ ทั้งด้านอาหาร แฟชั่น ดนตรี ศิลปินไทย ภาพยนตร์ การท่องเที่ยว มวยไทย และภาพยนตร์ไทยประเภทหนังสยองขวัญ ตามรูปแบบจัดการงาน ดังนี้
1. เวทีใหญ่ มีการแสดงจาก วงหมอลำ Idol จำนวน 6 คน นำเสนอดนตรีอีสาน เสียงแคน กีตาร์ และฟ้อนรำพื้นบ้านอย่างสนุกสนาน การสาธิตมวยไทย การเสวนาวิชาการ เรื่องการสักยันต์ และ เรื่องความเชื่อมโยง พริก มันเทศ และอื่นๆ ระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขันทำ “ส้มตำ” และพิธีมอบรางวัล Thai Select แก่ร้านอาหารไทย และการประกวด T-Pop Cover Dance ครั้งแรกในเม็กซิโก ก่อนปิดท้ายด้วยไฮไลท์การแสดงของ JRBubblegum ศิลปิน T-Pop ชื่อดัง และ หมอรำ Idol ที่ชวนผู้ชมลุกขึ้นเต้นตลอดโชว์
2. ภายในงานยังมีบูธกว่า 20 บูธ จากทั้งชุมชนไทยนำเสนออาหารไทยที่ขายหมดอย่างรวดเร็ว สินค้าหัตถกรรม นวดแผนไทย กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โชว์วาดภาพสดโดยศิลปินสตรีทอาร์ต TRK จากไทย และ workshop การเพ้นท์หน้ากากมวยปล้ำเม็กซิโก Lucha Libre พร้อมจุดถ่ายรูปอย่างรถตุ๊กตุ๊ก ป้ายยักษ์ หุ่นนักชกมวยไทยและหุ่นผีตาโขน
สำหรับ งาน Thai Festival ปีนี้ นับเป็นครั้งที่มีความยิ่งใหญ่และผู้เข้าร่วมงานจำนวน 11,783 คน มากที่สุดตั้งแต่เคยจัดในเม็กซิโก ตอกย้ำภาพลักษณ์ไทย ควบคู่ไปกับสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทย–เม็กซิโก อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม soft power ทุกเดือนตามปฏิทินกิจกรรม โดยมี ศิลปิน ดารา และวงดนตรีไทย เข้าร่วมแสดงและแฟนคลับ
มีตติ้ง สร้างกระแสความนิยมไทยในเม็กซิโกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกลุ่มแฟนคลับ รวม 15 กลุ่ม ช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างฐานแฟนคลับไทย นับหมื่นคน เม็กซิโกจึงเป็นตลาดซอฟต์พาวเวอร์แห่งใหม่ของไทยสำหรับกลุ่มวัยรุ่นเม็กซิโก และเป็นอีกเส้นทางการแสดงของศิลปินไทยทื่เชื่อมโยงกันคือ ระหว่างเมือง นิวยอร์ก - ลอสแองเจลลิส - เม็กซิโก