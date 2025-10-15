“แม่ทัพกุ้ง” ให้กำลังใจ “กัน จอมพลัง” ชี้เปิดเครื่องเสียงในแผ่นดินไทยเพื่อขอที่ดินคืน นี่เป็นวิธีเบาที่สุดแล้ว

“แม่ทัพกุ้ง” เป็นกำลั’ใจให้ “กัน จอมพลัง” บอกชอบเครื่องเสียงรถแห่ ชี้เปิดในแผ่นดินไทย ทำกิจกรรมในบ้านเราเพื่อขอที่ดินคืน เขมรมาอยู่แล้วไม่ออกไป นี่เป็นวิธีที่เบาที่สุดแล้ว
จากกรณีที่ “กัน จอมพลัง” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังใช้รถแห่เปิดเสียงหมาหอนและเสียงผีหลอกเพื่อกดดันให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว แต่มีนักสิทธิมนุษยชนบางคนออกมาตำหนินั้น พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ระหว่างการบรรยายเรื่อง “การเป็นผู้นำที่ดี” ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี ว่า “ชอบรถแห่ รถซิ่ง เครื่องเสียง เพราะนะ เห็นทีไรต้องขยับขาทุกที ไม่เพราะตรงไหนไม่ทราบ
“เปิดในแผ่นดินไทย มิใช่เหรอ เราทำกิจกรรมริมบ้านเรา แค่ไม่ได้บอกเพื่อนบ้านเท่านั้นเอง เหตุผลคือเราต้องการขอที่ดินคืน เพราะเขมรเข้ามาอยู่นานแล้วไม่ยอมออกไป นี่เป็นวิธีที่เบาที่สุดแล้ว และเป็นวิธีที่ผู้บังคับบัญชาเลือกแล้ว
“ดังนั้นต้องเป็นกำลังใจให้ พร้อมให้กำลังใจ “กัน จอมพลัง” เพราะในช่วงที่ผมเป็นแม่ทัพภาค 2 เขาก็มาช่วยที่ชายแดนตลอด ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ทั้งกำลังกาย ใจ และทรัพย์ มูลนิธิของเขาช่วยเรามาตลอด” พล.ท.บุญสิน กล่าว