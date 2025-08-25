"นพดล ปัทมะ"แจ้งจับ "มัลลิกา" ใส่ร้ายหาทำไทยเสียเขาพระวิหาร

"นพดล ปัทมะ"อดีต รมว.ต่างประเทศแจ้งจับ "มัลลิกา" ใส่ร้ายหาทำไทยเสียเขาพระวิหาร ยันไม่ยอมความ หากชนะคดีนำเงินบริจาคช่วยคนปัญญาอ่อน
วันนี้ (25 ส.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อเเจ้งความดำเนินคดีกับ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในข้อหาหมิ่นประมาท หลังออกรายการให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์ 2 ช่อง ว่าตนเป็นคนทำให้ไทยเสียปราสาทเขาพระวิหาร
นายนพดล กล่าวว่า เรื่องนี้เริ่มจากนางมัลลิกา ได้ออกมาสัมภาษณ์สื่อ 2 ช่องว่าตนทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนบริเวณปราสาทเขาพระวิหาร เป็นการให้ข้อมูลเท็จทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยศาลอาญา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยกฟ้องแล้วว่าตนไม่ได้ทำให้เกิดการเสียดินเเดนในครั้งนั้น และไทยก็ได้ประโยชน์ นอกเหนือจากนั้นเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้น ซึ่งได้แจ้งความดำเนินคดีกับ นางมัลลิกา ในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยโฆษณา โดยเเยกความเป็นเป็น 2 กรรม ต่างกรรมต่างวาระ
"การแจ้งความดำเนินคดีในครั้งนี้จะไม่มีการยอมความใด ๆ ทั้งสิ้นและจะดำเนินการถึงที่สุด ซึ่งเงินทุกบาทที่ได้จากการฟ้องร้องในครั้งนี้จะมีการบริจาคให้ช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนต่อไป" นายนพดล กล่าว
นายนพดล กล่าวเด้วยว่าทั้งนี้เป็นการแจ้งความเอาผิด นางมัลลิกา แต่เพียงผู้เดียว ยังไม่มีการเอาผิดสื่อที่นำไปเผยแพร่ และอยากเตือนว่าหากมีผู้นำไปเผยแพร่ซ้ำอาจผิดกฎหมายได้ เราเป็นคนไทยด้วยกัน ขออย่าให้เชื่อข่าวปลอม