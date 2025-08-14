“วิสุทธิ์” ซัดเลื่อนลอย คลิปเสียงซื้อโหวต 10 ล้าน ท้า สส.ส้มแจ้งความ-ยื่นดีเอสไอสอบ

“วิสุทธิ์” ชี้คลิปเสียงอ้างติดต่อจ่าย 10 ล้านแลกโหวตผ่านงบฯ เลื่อนลอย ท้า ส.ส.ปชน.เปิดชื่อคนโทร หรือแจ้งความ-ให้ดีเอสไอสอบลาดตัวคนผิดมาดำเนินคดี
วันที่ 14 สิงหาคม 2568 ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ให้สัมภาษณ์กรณีคลิปเสียงที่ ส.ส.พรรคประชาชนอ้างว่ามีการติดต่อซื้อเสียงโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2569 จำนวน 10 กิโลกรัม (หมายถึง 10 ล้านบาท) ว่า ตนฟังแล้วเห็นว่าเลื่อนลอย ไม่รู้ว่าใครโทรมา และถ้าจะมีการเจรจากันจริงคงไม่ใช้โทรศัพท์ ต้องนัดคุยกันตรงๆ การจะจ่ายเงินถึง 10 ล้านบาทให้คนไม่รู้จักโทรมานั้นไม่น่าเป็นไปได้
“ถามว่าใครโทรมา ก็ไม่รู้ คุณไม่รู้แล้วผมจะรู้ได้อย่างไร จะอ้างว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลโทรไปก็ต้องบอกชื่อให้ชัด เอาไปให้ตำรวจแจ้งความ หรือไปดีเอสไอ จะได้ลากตัวคนทำผิดมาดำเนินคดี” นายวิสุทธิ์กล่าว พร้อมย้ำว่าพรรคเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องซื้อเสียง เพราะเสียงเกินอยู่แล้ว กว่า 10 เสียง และจะมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ ส.ส.บางคนไม่สบายก็ยังพร้อมมาลงมติ
นายวิสุทธิ์ยังตอบโต้กรณีในคลิปมีการกล่าวอ้างว่าบุคคลดังกล่าวใหญ่กว่าคนตัวอักษร “ส.” ในพรรคว่า “ไม่มี บอกมาตรงๆ ไม่ต้องมาย่อ จะ ส.อะไร ก็ว่ามาเลย นามสกุลอะไร ส.ส.พรรคไหน ถ้าไม่กล้าก็มากระซิบ เดี๋ยวจัดการให้” พร้อมแขวะว่าการพูดแบบไม่ระบุชัดเป็นเรื่องตลก และปัญญาอ่อน
นายวิสุทธิ์ยังปฏิเสธกระแสข่าวปริ่มน้ำ โดยย้ำว่ามีเสียงเกินพอ และราคา 10 ล้าน แพงเกินไป ไม่มีใครจ่ายจริง พร้อมมองว่ามีความเป็นไปได้ว่า ส.ส.พรรคประชาชนอาจถูกสแกมเมอร์หลอก เพราะแก๊งต้มตุ๋นมีเยอะ