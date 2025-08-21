"นพดล"โพสต์โต้"มัลลิกา"กรณีใส่ร้ายทำให้เสียเขาพระวิหาร

นพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สส.บัญชีรายชื่อ และแกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ฟังคุณมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ออกรายการทีวี และสัมภาษณ์อีก 1 ช่อง โดยให้สัมภาษณ์ใส่ร้ายผมด้วยความเท็จอย่างสิ้นเชิง หลายประเด็น
1.ใส่ร้ายด้วยความเท็จ ว่าผมยอมหรือทำให้คดีเขาพระวิหารไปขึ้นศาลโลกในปี 2554 ซึ่งเป็นเท็จครับ เพราะเขมรเอาคดีขึ้นสู่ศาลโลกในปี 2554 สมัยนายอภิสิทธิ์ครับ ผมเป็น รัฐมนตรีต่างประเทศในปี 2551
2.ใส่ร้ายว่าผมทำให้เสียเขาพระวิหาร ซึ่งก็โครตแห่งความเท็จครับ เพราะการดำเนินการของผมตอนเป็นรัฐมนตรีถูกต้อง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินในวันที่ 4 กันยายน 2558 ยกฟ้องผม และในคำพิพากษาบอกว่าสิ่งที่ผมทำนั้นถูกต้องตามสถานการณ์และประเทศไทยจะได้ประโยชน์ในสิ่งที่ผมทำ ประเทศไทยไม่เสียสิทธิในดินแดน ไปอ่านคำพิพากษา คุณมัลลิกาท้าให้ผมฟ้อง
ผมรับคำท้าและจะดำเนินการเร็วที่สุดครับ ลูกอิสานหลานย่าโมอย่างผมไม่เคยกลัวคนรังแกใส่ร้าย ผมสู้เสมอ
สำหรับคำพิพากษา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินในวันที่ 4 กันยายน 2558 ที่ยกฟ้องนพดลนั้น เป็นคดีที่ ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สมัยรัฐบาล สมัคร สุนทรเวช เมื่อปี 2551 เป็นจำเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ในกรณีที่ นพดล ไปลงนามในแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน ปี 2551 สนับสนุนให้ประเทศกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก โดยไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไทย
โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้อ่านคำพิพากษา ศาลมีมติ 6:3 ยกฟ้อง นพดล ปัทมะ ไม่มีความผิด ตามมาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง โดยระบุว่า พยานหลักฐานฟังไม่ขึ้น จำเลยไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีเจตนาทำให้เกิดการทุจริต กรมสนธิสัญญา กรมแผนที่ทหารได้เป็นที่ปรึกษา การลงนามแถลงการณ์ร่วมไม่ได้มีผลต่อสิทธิเขตแดน การทวงคืนเขาพระวิหารในอนาคต ศาลจึงให้คืนหลักประกันจำเลย