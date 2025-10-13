สื่อเขมรตีข่าว ไทย-กัมพูชาเตรียมประชุม JBC 21-22 ต.ค.นี้ โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ

สำนักข่าว Khmer Times รายงานว่า กัมพูชาและไทยได้ตกลงกันในหลักการที่จะจัดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) สมัยพิเศษระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2568 โดยมีไทยเป็นเจ้าภาพ ตามรายงานจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ซึ่งเปิดเผยกับ Khmer Times
การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) สมัยพิเศษที่จะถึงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อการเจรจาและเร่งรัดความพยายามในการกำหนดเขตแดนและการติดตั้งหลักเขตแดนตามแนวชายแดนทางบกระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสอง
การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประชุม JBC ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2568 ณ กรุงพนมเปญ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านชายแดนผ่านการเจรจาอย่างสันติและความร่วมมือซึ่งกันและกัน
การประชุม JBC ในเดือนมิถุนายน มีนายฬัม เจีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการชายแดนและหัวหน้าคณะผู้แทนกัมพูชา เป็นประธานร่วม ขณะที่คณะผู้แทนไทย นำโดยนายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศไทย ผู้รับผิดชอบด้านกิจการชายแดน