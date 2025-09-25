กัมพูชาตอบกลับไทย ปมบ้าน–คูสนามชายแดนตราด ยอมรื้อ 1 หลัง–แก้คูสนาม แต่ปัดรื้อบ้านประชาชน อ้างต้องให้ JBC พิจารณา

กัมพูชาตอบจดหมายไทย ปมรื้อถอนบ้าน–คูสนาม ยอมทำตามบางข้อ เสนอให้ JBC พิจารณากรณีบ้านประชาชน 2 หลังในพื้นที่พิพาท ย้ำความร่วมมือชายแดนยังยึดสันติวิธี
วันนี้ (25 ก.ย.) กองป้องกันชายแดนที่ 501 ภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา ส่งหนังสือตอบกลับถึงหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ภายหลังการประชุมหารือระดับพื้นที่เมื่อ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยยอมรับข้อเสนอของฝ่ายไทยบางส่วน แต่ปฏิเสธข้อเสนอให้รื้อถอนบ้านประชาชน
เอกสารดังกล่าว ลงวันที่ 22 กันยายน 2568 ลงนามโดย พันเอก จัน บุนดี ผู้บังคับกองป้องกันชายแดนที่ 501 ส่งถึง นาวาเอก ภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ระบุผลการพิจารณาข้อเสนอ 3 ประเด็นสำคัญของฝ่ายไทย ดังนี้
ปัญหาบ้าน 5 หลัง โอร์พลุกด็อมเรย ไทยเสนอให้รื้อ 2 หลัง กัมพูชายอมรื้อเพียง 1 หลัง
แนวคูสนาม จุดตรวจเจยจุมเนียะ (จอมวย) ไทยขอให้กลบคูสนาม กัมพูชายินยอมแก้ไขและปรับปรุงด้านเทคนิคตามข้อเสนอ
บ้านประชาชน 2 หลัง ในสวนยางพารา: ไทยเสนอให้รื้อถอน แต่กัมพูชาปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่าเป็นบ้านประชาชน อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นปัญหาเขตแดนที่ไม่ชัดเจน จึงควรให้ คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) เป็นผู้พิจารณา
หนังสือทางการของกัมพูชายังระบุว่า ปัญหาที่ไทยหยิบยกเป็นปัญหาคั่งค้างเดิม ซึ่งควรเข้าสู่กระบวนการของ JBC ที่จัดตั้งขึ้นแล้ว พร้อมย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานชายแดนทั้งสองฝ่าย ที่ยังคงประสานงานแก้ปัญหาบนพื้นฐานสันติวิธีอย่างใกล้ชิด