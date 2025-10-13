อาลัย "น้องโจ้" ฮีโร่กู้ภัยนครสวรรค์ หลังสูญหายในแม่น้ำเจ้าพระยานานถึง 10 วัน

อาลัยนักประดาน้ำ มูลนิธิเจ้าพ่อกวนอู-กู้ภัยนครสวรรค์พบร่างลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำ หลังประสบอุบัติเหตุพลัดสูญหายไปในระหว่างค้นหารถยนต์ที่ไหลตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ นานกว่า 10 วัน
วันนี้ (13 ต.ค.) จากกรณีที่นายรุ่งโรจน์ รักเขตวิทย์ หรือโจ้ อายุ 24 ปี นักประดาน้ำ ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจค้นหาและกู้ภัย มูลนิธิเจ้าพ่อกวนอู-กู้ภัยนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ พลัดสูญหายไปในระหว่างที่ทำภารกิจในการลงค้นหารถยนต์ที่ไหลตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เมื่อคืนวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุนายรุ่งโรจน์ หรือโจ้ ดำน้ำลงไปในจุดที่มีความลึกกว่า 18 เมตร และมีกระแสน้ำเชี่ยว ก่อนขาดการติดต่อกับทีมค้นหาอย่างกะทันหัน ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยต้องระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์โซนาร์และเรือกู้ภัยจำนวนมากออกค้นหามาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 1 สัปดาห์ เป็นที่ห่วงใยและเสียใจแก่เพื่อนร่วมทีม รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่
ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 12 ต.ค. เวลา 15.45 น. พบร่างนายรุ่งโรจน์ หรือโจ้ ลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำ ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 1 กิโลเมตร หลังปฏิบัติการค้นหาผ่านไป 10 วัน สภาพสวมชุดประดาน้ำสีดำ ลอยคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ โดยมีถังออกซิเจนติดอยู่ที่หลัง ญาติยืนยันไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต ก่อนเจ้าหน้าที่มอบศพให้ครอบครัวนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ด้านเฟซบุ๊ก "มูลนิธิเจ้าพ่อกวนอู-กู้ภัยนครสวรรค์" โพสต์ข้อความระบุว่า "มูลนิธิเจ้าพ่อกวนอู-กู้ภัยนครสวรรค์ ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ น้องโจ้ กู้ภัย 825 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจแห่งความเสียสละ กล้าหาญ และทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จนวาระสุดท้าย ขอจารึกไว้ในความทรงจำของพวกเราทุกคน ว่าความกล้าหาญของน้องจะเป็นแรงบันดาลใจให้กู้ภัยรุ่นต่อๆ ไปดำเนินรอยตามด้วยจิตวิญญาณแห่งผู้ให้"
สำหรับร่างของนายรุ่งโรจน์ หรือโจ้ ได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดกลางแดด หมู่ที่ 4 ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์