หนัดกินผัก​ จัด​ Big CSR รับมอบเสื้อผ้า สร้างคะแนนแฟชั่นโชว์สุดเขียว! ก่อนลุย “หนัดกินผักแฟร์ 2025” เทศกาลสายเขียวแห่งปี 8-9 พ.ย. ที่ช่างชุ่ย ครีเอทีฟพาร์ค

กลุ่มหนัดกินผัก เดินหน้าสร้างพลังแห่งชุมชนสายเขียวด้วยกิจกรรม “Swap shirt กับ Miss Mary Jane” แฟชั่นแคมเปญสุดสร้างสรรค์ ที่เชิญชวนทุกคนร่วม “แบ่งปันเสื้อผ้าไม่ใช้แล้ว” เพื่อส่งต่อความอบอุ่นให้กับผู้ไร้บ้านในกรุงเทพฯ พร้อมสะสมคะแนนพิเศษให้ผู้เข้าประกวด Miss Mary Jane สำหรับใช้ตัดสินในรอบ Final Walk ด้วยการดีไซน์จาก แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นสายเขียว Mittown420 บนเวที “หนัดกินผักแฟร์ 2025” ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ ช่างชุ่ย ครีเอทีฟพาร์ค
กิจกรรม Swap shirt จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2568 ณ ท่าเรือบางกอกไอส์แลนด์ พระราม 3 โดยผู้เข้าร่วมสามารถนำเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้มาแบ่งปัน พร้อมร่วมภารกิจ “มิกซ์แอนด์แมทช์” กับเมนเทอร์ของแต่ละทีม เพื่อสร้างลุคแฟชั่นสุดเก๋ที่สะท้อนตัวตนและความคิดสร้างสรรค์ โดยทุกชุดที่ใช้ในกิจกรรมจะถูกส่งมอบให้กับผู้ขาดแคลนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งต่อความอบอุ่นและลดขยะสิ่งทอในเวลาเดียวกัน
แนวคิดของกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้น “แฟชั่นที่แบ่งปันได้ และยั่งยืนได้จริง” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มหนัดกินผักที่ต้องการสร้างชุมชนสายเขียวแห่งการให้และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสำนึกเพื่อสังคม
หนัดกินผักแฟร์ 2025: ปีที่ 5 ของมิตรภาพสายเขียว
เตรียมพบกับ “หนัดกินผักแฟร์ 2025” เทศกาลสายเขียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี โดยกลุ่ม หนัดกินผัก ร่วมกับ ช่างชุ่ย ครีเอทีฟพาร์ค และ The Concert พร้อมพันธมิตรชั้นนำ อาทิ Thaistick, Highsostore, Kondee420, MTGrow, The spiritual blackspearr, Ogkratom, Arunsweed, Livity๔๒๐ และอีกมากมาย
เทศกาลปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “สร้างชุมชน กระตุ้นเกษตร สนุกแบบยั่งยืน” เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในไลฟ์สไตล์สายเขียว ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของไทยร่วมกัน
ไฮไลต์ภายในงาน
- ประกวด Miss Mary Jane บนเวที Battle stage: เวทีแฟชั่นโชว์สายเขียวที่คัดผู้เข้ารอบสุดท้ายจากกิจกรรม Swap shirt มาโชว์ลุคสุดมั่นใจ พร้อมสะท้อนจิตวิญญาณของความงามที่ยั่งยืน
- Open Mic บนเวที Battle stage: เปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่และผู้มีไฟทางดนตรีได้แสดงพลังบนเวทีแห่งอิสระ
- Healing stage: เวทีผ่อนคลายนั่งล้อมวงฟังดนตรีสมาธิอย่างใกล้ชิด Psychedelic Talk by Highttalk : เวทีเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพจิตวิญญาณ ถ่ายทอดแนวคิดเพื่อสุขภาวะที่สมดุลทั้งกายและใจ
- ตลาดสินค้าเกษตรและนวัตกรรมสีเขียว: รวมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ อาหารสุขภาพ และของดีจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ
- คอนเสิร์ตดนตรีสด บนเวที Stoner stage: สนุกไปกับศิลปินคุณภาพ Srirajah Rockers, Desktop Error, Bomb at Track, Rootsman Creation, Réjizz และศิลปินเซอร์ไพรส์อีกมากมาย
งานจัดขึ้น 2 วันเต็ม (8–9 พฤศจิกายน 2568) เวลา 16:00–23:59 น. ที่ ช่างชุ่ย ครีเอทีฟพาร์ค สถานที่สร้างแรงบันดาลใจใจกลางกรุงเทพฯ บัตรเข้าร่วมงานจำหน่ายแล้วทาง The Concert
เสียงจากผู้ก่อตั้ง “หนัดกินผัก” คุณสุรเชษฐ์ ภักดีแสน และ คุณณัฐวัฒน์ อรรถสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งเทศกาล “หนัดกินผัก” กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการจัดงานปีนี้ว่า
“ผมมองว่าผู้คนในศตวรรษที่ 21 มีทางเลือกมากมายในการสร้างความสุข เราอยู่ในยุคที่ความเข้าใจเริ่มมาแทนที่ความกลัว นี่คือช่วงเวลาที่ความสุขกลายเป็นสิทธิ์ไม่ใช้อาชญากรรม ผมว่านี่คือจุดเริ่มต้นของโลกใบใหม่
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา หนัดกินผักไม่ใช่แค่เทศกาล แต่คือการสร้างชุมชนของคนที่เชื่อในพลังของธรรมชาติ ความยั่งยืน และความสุขที่ไม่ต้องแข่งขัน เราอยากเห็นคนรุ่นใหม่กล้าที่จะกลับมาใส่ใจสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นผืนดิน เสื้อผ้า หรือผู้คนในสังคม เพราะทุกอย่างเชื่อมโยงกันในวงจรเดียวของการให้และการเติบโต”
พวกเขายังกล่าวเพิ่มเติมว่า “Swap shirt กับ Miss Mary Jane เป็นตัวอย่างเล็ก ๆ ของการทำสิ่งดี ๆ ที่เริ่มจากตัวเรา ทุกเสื้อผ้าที่ถูกส่งต่อคือเรื่องราวของความเมตตา และทุกก้าวบนรันเวย์คือแรงบันดาลใจให้โลกใบนี้เขียวขึ้นอย่างมีสไตล์”
“หนัดกินผักแฟร์ 2025” จึงไม่ใช่แค่เทศกาล แต่คือการเฉลิมฉลองวิถีชีวิตสายเขียวในมิติใหม่ ที่รวมเอาความสนุก ความรู้ และหัวใจแห่งการแบ่งปันไว้ในที่เดียว
