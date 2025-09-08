ไฟนอลวอล์กรันเวย์สุดอลังการ ส่ง “ริว-วชิรวิชญ์” ขึ้นเวทีเกาหลีใต้

สิ้นสุดการรอคอย! สำหรับรอบ Final Walk บนเวทีระดับประเทศ FACE of THAILAND 2025 เฟ้นหา Real Model ตัวจริงสายแฟชั่นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดบนเวทีระดับนานาชาติ ‘FACE of ASIA 2025’ ที่จัดมากว่า 20 ปี ณ ประเทศเกาหลีใต้ หลังจากเมกโอเวอร์ผู้เข้ารอบ 25 คนสุดท้าย ได้เวลาโลดแล่นโชว์คาริสมาต่อหน้าคณะกรรมการบนรันเวย์ ภายใต้แนวคิด “Real Model Real Fashion Show” เนรมิตงานแฟชั่นวีกรวมตัวเหล่าคนสำคัญแวดวงแฟชั่นเมืองไทย ที่ EM SKYE ชั้น 14 เอ็มทาวเวอร์, เอ็มสเฟียร์ พร้อมแกรนด์โอเพนนิง “ริว-วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล” เจ้าของรางวัล Model Star Award 2025 ตัวแทนประเทศไทย ที่จะร่วมเดินทางไปรับรางวัล ณ เกาหลีใต้ โดยมี “มิ้นท์-รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร” เจ้าของรางวัล Model Star Award 2024 มอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจ
ด้านคณะกรรมการตัดสิน มีเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงแฟชั่นไทยและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้แก่ พิมพ์ลักษณ์ นิศาเดชาวัต National Director และผู้ถือครองลิขสิทธิ์เวที FACE of THAILAND 2025 ในประเทศไทย, ป้าตือ-สมบัษร ถิระสาโรช, ลิ้ม-สมชัย ส่งวัฒนา แห่ง FLYNOW, ภทรฤน พงษ์ประสิทธิ์ จากแบรนด์ Vinn Patararin, นัท นิสามณี, มิกซ์ เฉลิมศรี, Miss Lee Raulen, International Cooperation Director และ Mr. Kim Duk Ha, Head of Abijou Network พร้อมด้วย Mr. Yang Eui Sig ประธานและผู้จัดงาน Asia Model Festival บินตรงจากเกาหลี เพื่อร่วมชมการประกวดในครั้งนี้
พร้อมด้วยบรรดาเซเลบในแวดวงสังคมมากมาย อาทิ จิตต์สิงห์ สมบูรณ์, ณัฐ ประกอบสันติสุข, เจง มิย่า-โรเตอร์ ทองเจือ, ม.ล. อรรถดิศ ดิศกุล, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, ม.ล. เอวิตา ยุคล และรินทร์รตา อินทามระ ฯลฯ