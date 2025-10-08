เทศกาลวัฒนธรรมและการศึกษาเชิงนานาชาติ “ถ้อยคำว่าด้วยหัวใจแบบรัสเซีย (The Word About Russian Heart)” 1-3 พ.ย. ที่เกาะภูเก็ต

รัสเซียและประเทศไทย สำรวจโอกาสใหม่ๆ ในเทศกาล “ถ้อยคำว่าด้วยหัวใจแบบรัสเซีย (The Word About Russian Heart)” ที่จัดขึ้นบนเกาะภูเก็ต ประเทศไทย บริษัท แบรนด์ และทีมงานสร้างสรรค์ของไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานวัฒนธรรมและการศึกษาเชิงนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่นี้
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการทูตสาธารณะ สำนักงานกิจการรัฐเอกราชแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งรับผิดชอบด้านกิจการของประเทศในเครือรัฐเอกราช พลเมืองรัสเซียในต่างประเทศ และความร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (Rossotrudnichestvo) ร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “เดอะ นิว ทาวน์ (The New Town)” ขอเชิญภาคธุรกิจและชุมชนสร้างสรรค์ของประเทศไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งอย่างเต็มรูปแบบในเทศกาลวัฒนธรรมและการศึกษาเชิงนานาชาติ “ถ้อยคำว่าด้วยหัวใจแบบรัสเซีย (The Word About Russian Heart)” เทศกาลดังกล่าวจะจัดขึ้นบนเกาะภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเวทีแห่งเอกลักษณ์ สำหรับการสื่อสารโดยตรงอย่างให้เกียรติและเป็นมิตร การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และการขยายตลาดใหม่ๆ เทศกาล “ถ้อยคำว่าด้วยหัวใจแบบรัสเซีย (The Word About Russian Heart)” เป็นคำเชิญเปิดเพื่อร่วมสื่อสารแบบพบปะโดยตรง พร้อมมอบโอกาสอันพิเศษในการสัมผัสและทำความรู้จักกับประเทศรัสเซียในหลากหลายมิติ—ผ่านศิลปะและการละคร ดนตรีและหัตถศิลป์ อาหารและแฟชั่น ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของผู้คนที่แท้จริง ซึ่งช่วยลบล้างภาพจำที่ผิดพลาด และส่งเสริมความสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความไว้วางใจ เรามุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างให้บริษัทและประชาชนชาวไทยและรัสเซียได้เชื่อมโยงกัน เพื่อริเริ่มความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว ศิลปะการอาหาร การศึกษา และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย
ใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมเทศกาลได้?
เราขอเชิญเป็นพิเศษแก่บริษัทและผู้สร้างสรรค์ชาวไทยที่ผลิตสินค้า หรือให้บริการซึ่งสะท้อนถึงรหัสทางวัฒนธรรมท้องถิ่น จิตวิญญาณดั้งเดิมที่ผสานกับความทันสมัย และมีเสน่ห์ตรงกับรสนิยมของทั้งชาวรัสเซียและชาวไทย:
- ผู้ผลิตของที่ระลึกและงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
- แบรนด์แฟชั่น รวมถึงแบรนด์ที่ผลิตเครื่องประดับหรือของตกแต่งภายใน
- โครงการด้านศิลปะการอาหาร (เช่น ร้านอาหาร ผู้ผลิตอาหาร หรือสตูดิโอสอนทำอาหาร)
- นักออกแบบ สตูดิโอสร้างสรรค์ ศิลปิน ประติมากร และช่างฝีมือ
- ผู้ประกอบการที่สนใจสำรวจเส้นทางการส่งออกใหม่ไปยังตลาดรัสเซีย
- สถาบันการศึกษาและตัวแทนสื่อมวลชน
รูปแบบการเข้าร่วม:
เรามีทางเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับการมีส่วนร่วมของพันธมิตรชาวไทยในโครงการของเทศกาล:
1. การเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการแบบเปิด:
• การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ของท่านในงานแสดงสินค้าช่างฝีมือขนาดใหญ่
• การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและการสาธิตฝีมือ (Workshop และ Master Class) สำหรับผู้เข้าชมงานเทศกาล
• การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเชิงติดตั้ง (Art Installation) และชิ้นงานศิลปะร่วมสร้าง (Collaborative Objets d’Art) ภายในพื้นที่จัดงาน
• การจัดนิทรรศการ
2. การบูรณาการความร่วมมือเข้าสู่โครงการหลักของเทศกาล:
• การจัดการแสดงร่วมกัน การเดินแบบแฟชั่นโชว์ หรือการแสดงละครเวที
• การเข้าร่วมการแสดง Grand Gala Show พร้อมการแสดงของท่านเอง
• การจัดกิจกรรมด้านศิลปะการอาหาร เช่น การชิมอาหาร (Tasting) และการแข่งขันทำอาหาร (Culinary Battle)
• การสร้างพื้นที่จัดแสดงชั่วคราวในโซนกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์และความบันเทิงของเทศกาล เพื่อการนำเสนอแบรนด์ของท่าน
3. โอกาสในการเป็นผู้สนับสนุน:
• การให้การสนับสนุนทางการเงินโดยได้รับสิทธิ์ในการเผยแพร่และแสดงตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ในทุกพื้นที่จัดงานของเทศกาล
• การได้รับการกล่าวถึงในแคมเปญประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการ
• การเข้าร่วมพิธีเปิดและพิธีปิดของเทศกาล พร้อมสิทธิ์ในการกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับ
สถานที่จัดงานและกลุ่มผู้เข้าร่วม
เทศกาล “ถ้อยคำว่าด้วยหัวใจแบบรัสเซีย (The Word About Russian Heart)” จะจัดขึ้นในสถานที่สำคัญหลายแห่งบนเกาะภูเก็ต ได้แก่ คินเดอร์วิลล์ โนวา อินเตอร์เนชันแนล สคูล (Kinderville Nova International School), พาเลซ โคเวิร์กกิ้ง ภูเก็ต (Palace Coworking Phuket), ชาแมน ภูเก็ต เลานจ์ คาเฟ่ บาร์ (Shaman Phuket Lounge Café Bar) และ อัลมา-อาตา คาซัคสถาน เรสเทอรองต์ (Alma-Ata Kazakhstan Restaurant) ภายในงานจะมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูง นักการทูต คณะผู้แทนจากสหพันธรัฐรัสเซียกว่า 15 ภูมิภาค สื่อมวลชนระหว่างประเทศ และแขกผู้มีเกียรติจากประเทศไทยและรัสเซียจำนวนหลายพันคน แบรนด์ของท่านจะได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงและมีความสนใจในความร่วมมือระดับนานาชาติ
ประโยชน์สำคัญสำหรับผู้เข้าร่วม
การเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมบทสนทนาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังมอบประโยชน์ทางธุรกิจอันทรงคุณค่าแก่บริษัทของท่านอีกด้วย ท่านจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง สามารถนำเสนอและทดสอบผลิตภัณฑ์ของท่านในตลาดรัสเซีย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้จัดจำหน่ายที่มีศักยภาพ ดังนั้น เทศกาลนี้จึงถือเป็นเวทีอันโดดเด่นในการเพิ่มยอดขาย ขยายเครือข่ายทางธุรกิจ และเสริมสร้างสถานะของท่านภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียและประเทศไทย
“สิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราคือ การทำให้เทศกาลนี้มิใช่การสื่อสารแบบฝ่ายเดียว หากแต่เป็นบทสนทนาระหว่างสองวัฒนธรรม เราต้องการให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ชาวไทยรู้สึกได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และเป็นพันธมิตรที่มีความเสมอภาคอย่างแท้จริง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถร่วมกันสร้างสรรค์โครงการอันน่าทึ่ง ที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจและผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่เกินกว่าเพียงสามวันของเทศกาลนี้”
ไมเคิล อิวานอฟ (Michael Ivanov) ผู้ริเริ่มแนวคิดและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของเทศกาล
วิธีการเข้าร่วม
การลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมและพันธมิตรของเทศกาลเปิดรับจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2568 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเงื่อนไขการเข้าร่วม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการของโครงการที่: https://new-gorod.com/slovo-rus-thailand-2/
สำหรับข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้จัดงานได้ที่ office@new-gorod.com หรือสามารถติดต่อ นายอเล็กซานเดอร์ ซิดอรอฟ (Mr. Alexander Sidorov) ผู้แทนสำนักงานความร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทยได้ที่ thailand@rs.gov.ru
อย่าพลาดโอกาสครั้งสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของงานวัฒนธรรมและธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีบนเกาะภูเก็ต! มาร่วมกันสร้างสะพานแห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและรัสเซียไปด้วยกัน!
เทศกาล “ถ้อยคำว่าด้วยหัวใจแบบรัสเซีย (The Word About Russian Heart)” จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนริเริ่มด้านวัฒนธรรมภายใต้สำนักประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย, และ สถานกงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ต
ผู้จัดงาน: สำนักงานกิจการรัฐเอกราชแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อดูแลกิจการของประเทศในเครือรัฐเอกราช พลเมืองรัสเซียในต่างประเทศ และความร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (Russian International Humanitarian Cooperation Agency หรือ Rossotrudnichestvo)
ผู้ดำเนินการ : องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร “เดอะ นิว ทาวน์ (The New Town)” ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
พันธมิตรหลักประจำจังหวัดภูเก็ต : โรงเรียนนานาชาติคินเดอร์วิลล์ โนวา (Kinderville Nova International School)