"สุนัย ฮิวแมนไรท์วอทช์" โวยทหารเปิดเสียงหลอน เจตนารบกวนพลเรือนกัมพูชา

สุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์กรฮิวแมน ไรท์ วอทช์ ประจำประเทศไทย เตือนเปิดเสียงหลอน-เครื่องบิน เจตนารบกวนพลเรือนกัมพูชา หวั่นอีกฝ่ายเอาไปขยายผลได้ เตือนรักชาติไม่ให้ไทยเพลี่ยงพล้ำ แนะไปหาวิธีอื่น
วันนี้ (13 ต.ค.) นายสุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์กรฮิวแมน ไรท์ วอทช์ ประจำประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ กรณีเปิดเสียงหลอน-เครื่องบินบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ว่าเข้าใจว่าการออกมาเตือนเป็นขวางกระแส แต่ต้องยืนยันว่ารักชาติอย่างไรไม่ให้ไทยเพลี่ยงพล้ำในเกมการเมืองระหว่างประเทศ การเปิดเสียงนี้ความสะใจมันได้อยู่แล้ว แต่ผลที่ตามมาคือ นี่คือการเจตนาในการใช้เสียงดังรบกวนพลเรือนกัมพูชา นี่เป็นการกระทำต่อพลเรือน ไม่ใช่การกระทำต่อทหารหรือหน่วยรบ เป็นการเจตนาเปิดใส่พลเรือน และเขาเอาประเด็นนี้ไปขยายผล ยิ่งเราไปสัมภาษณ์กำชับอีกว่า เราเจตนาให้ชาวบ้านกัมพูชาอยู่กันไม่เป็นสุข นี่เป็นการมัดคอตัวเอง
ทั้งนี้ กัมพูชาทำผิดเลวร้ายมาตลอด ทั้งทุ่นระเบิด-โจมตีพลเรือนไทย ซึ่งถูกประณามโดยนานาชาติ-องค์กรสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด ขณะที่ไทยมีภาพเป็นพระเอกมาตั้งแต่ต้น ภาพมันขัดแย้งขาวกับดำชัดเจนว่า ฝ่ายหนึ่งทำผิดสารพัด แต่ไทยยึดหลักความชอบธรรม-ป้องกันตัวเอง และที่สำคัญเราย้ำมาตลอดว่าเราไม่ทำพลเรือนกัมพูชา แต่พอใช้วิธีการแบบนี้ มันทำให้พล็อตเรื่องเปลี่ยนทันที ซ้ำจุดที่เปิดเพลงเป็นพื้นที่กฎอัยการศึก พลเรือนจะเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ ทำให้กัมพูชาเอาเรื่องนี้พูดว่าถ้าไม่ได้ไฟเขียวจากหน่วยงานที่ดูแล้ว แล้วกันจะเข้าไปได้ยังไง
แล้วยิ่งมีการให้สัมภาษณ์ของกองทัพให้ความหมายว่ารับรู้การกระทำของคุณกัน ยิ่งทำให้เข้าทางกัมพูชา นอกจากนี้ยิ่งนายกัน จอมพลัง ให้สัมภาษณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าต้องการสร้างความเป็นทุกข์ให้พลเรือนกัมพูชา ยิ่งมัดคอไทยเองว่ากระทำผิด การที่ทำให้เขานอนไม่ได้เป็นการทรมานประเภทหนึ่ง ซึ่งไทยเป็นภาคีในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานนี้ และยังผิดกฎหมายทั้งนอกและในประเทศ ถึงพยายามจะเตือนว่ายุทธวิธีแบบนี้เปลี่ยนเถอะ ไปหาวิธีการอื่นในการผลักดันขับไล่คนกัมพูชาที่รุกล้ำอธิปไตยไทยออกไป