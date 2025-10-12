“อังคณา” เตือนปล่อย “กัน จอมพลัง” ลุยเดี่ยวชายแดน หวั่นบานปลาย ด้านกันโต้กลับ “นักสิทธิเก่งแต่กับคนไทย

อังคณา นีละไพจิตร ออกโรงเตือนรัฐบาล หลัง “กัน จอมพลัง” ใช้รถเครื่องเสียงเปิดเสียงเครื่องบิน–เสียงผี ข่มขวัญชาวกัมพูชาที่ชายแดนสระแก้ว ชี้อาจทำให้รัฐบาลเดือดร้อน ขณะเจ้าตัวโต้แรง “นักสิทธิเก่งแต่กับคนไทย” ย้ำคนไทยหมดความอดทนแล้ว พร้อมประกาศเดินหน้าลุยต่อเดือนหน้า ยัน “คนทำไม่พูด คนพูดไม่ทำ”
จากกรณีที่ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวช หรือ “กัน จอมพลัง” นำรถเครื่องเสียงเข้าไปเปิดเสียงเฮลิคอปเตอร์ เสียงเครื่องบิน F-16 และเสียงผี ที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว เพื่อกดดันและข่มขวัญชาวกัมพูชาที่ไม่ยอมออกจากพื้นที่นั้น
วันนี้ (12 ต.ค.) นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา ออกมาเตือนว่า การที่รัฐบาลปล่อยให้บุคคลทั่วไปเข้าไปกดดันฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ได้ อาจทำให้งานเข้ารัฐบาลเอง
ด้านฝั่ง นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ "กันจอมพลัง" ที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ได้ตอบโต้กลับระบุว่า “ผมแปลกใจนะว่านักสิทธิเก่งแต่กับคนไทย ไม่เห็นเก่งกับเขมรบ้างเลย เขมรอุ้มเด็กมา เอาคนท้องมายืนหน้าแนว ไม่บอกเขมรบ้างละ เก่งแต่กับคนไทย แล้วเห็นคนไทยที่อยู่เขมรบ้างไหม ที่นอนอยู่ข้างถนน เขมรรักษาบ้างไหม ออกมาเรียกร้องบ้างสิ โลกสวยบางทีเกินไปมันก็ไม่ได้ผล เราตั้งคำถามเดิมๆมา 40-50 ปี เราพยายามพูดคุย รวมทั้งส่งหนังสือถึงเขมรหลายฉบับแต่ได้ผลหรือไม่ และตอนนี้เราก็อยู่แบบเดิมๆ
นายกัณฐัศว์ กล่าวต่อว่า บางทีถ้าโลกสวย ท่านลองเอาพวกนี้ไปนอนที่บ้านท่าน ไปอยู่กับท่าน วันนี้ตนเชื่อว่าคนไทยหมดความอดทนแล้ว เมื่อถามต่อ แสดงว่ายืนยันว่าเดือนหน้าลุยต่อใช่หรือไม่ กัน จอมพลัง ย้ำชัดว่าเดินหน้าลุยต่อ ก่อนบอกว่า “คนทำไม่พูด คนพูดไม่ทำ” นักรบห้องแอร์ผมก็เป็นได้ ผมนั่งอยู่ในห้องแอร์ พิมพ์คีย์บอร์ด นั่งด่าเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่ผมไม่ทำ ผมมาช่วยชาวบ้านที่นี่ และหากให้ตนโลกสวย ก็ทำได้ หรือจะให้พูดตามหลักการก็ทำได้
กัน จอมพลัง กล่าวต่อว่า สถานการณ์ตอนนี้ หากเราส่งหนังสือไป เขมรไม่พล่าน แต่เราเปิดเพลง 2 วัน เขมรพล่าน เขมรก็พล่านคอมเมนต์ด่าไปถึงผู้นำเพียบ เราลองเปลี่ยนวิธีบ้าง ส่งกระดาษไม่สะเทือน วันนี้เขมรต้องเป็นฝ่ายร่อนกระดาษหาเราบ้าง เราทำอะไรให้เขาเข้ามาอยู่ในวงพูดคุยกับเราบ้าง เชื่อว่ามันถึงจุดที่ต้องทำอะไรบ้างแล้ว และลองกลับกันดูว่าเมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ทำอะไรบ้าง”