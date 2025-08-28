เสธ.เบิร์ดน้อมรับความปรารถนาดี หลัง "กัน จอมพลัง" ยกทัพรถดูดส้วม 14 คันสู้ศึกชายแดน

เสธ.เบิร์ด รองโฆษก กองบัญชาการกองทัพไทย ให้สัมภาษณ์ในรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ กรณี กัน จอมพลัง เตรียมนำรถดูดส้วมไปชายแดน น้อมรับความปรารถนาดี โดยทหารจะใช้เองเมื่อจำเป็น
จากกรณีเหตุชาวกัมพูชาบุกรื้อลวดหนามชั่วคราวของไทย สร้างความปั่นป่วนในพื้นที่ชายแดน บริเวณบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว จนเกิดความวุ่นวาย
ต่อมา “กัน จอมพลัง” อัดคลิปวิดีโอเสนอวิธีเด็ด รับมือเหตุกัมพูชารื้อลวดหนามชายแดน โดยแนะให้ใช้ “รถดูดส้วม” เข้าสู้ พร้อมเผยว่าวิธีนี้ไม่มีใครเจ็บตัวแน่นอน
ล่าสุดวันนี้ (28 ส.ค.) พล.ต.วันชนะ สวัสดี หรือ เสธ.เบิร์ด รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ เผยถึงกรณี กัน จอมพลัง เตรียมนำรถดูดส้วมไปชายแดน ว่า ได้มีการประสานกับในพื้นที่ทราบว่าจะมีการรับมอบรถวันนี้ โดยจะเตรียมพื้นที่จอดให้ ไม่ได้ให้นำรถเข้าไปเอง ซึ่งในพื้นที่มีการประสานพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว เราน้อมรับเพราะเป็นความปรารถนาดีที่นำรถมามอบให้ แต่เมื่อจำเป็นทหารจะใช้เอง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่ารถที่นำมามอบจะเป็นแบบไหน
ขณะเดียวกัน เฟซบุ๊ก “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า “วันนี้ผมต้องผิดสัญญากับเขมรเรื่องรถส้วมที่เขมรเรียกร้องเมื่อวานผมบอกไว้ว่า 10 คัน ผมต้องผิดสัญญาเล็กน้อยตรงผมเอามา 14 คัน กากใยเต็มลำเอามาเผื่อกลัวไม่อิ่ม ยังไงก็เตรียมท้องให้ว่าง”