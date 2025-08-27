"ภูมิธรรม" เชื่อสถานการณ์บ้านหนองจานไม่บานปลาย พร้อมรับทุกข้อเสนอ หลัง "ปลอด" แนะจ่ายชดเชยให้เขมรออกจากพื้นที่

"ภูมิธรรม" เชื่อสถานการณ์บ้านหนองจาน ไม่บานปลาย หลังม็อบชนม็อบ หากทำผิดกฎหมายตำรวจพร้อมดำเนินการ รัฐบาลยินดีรับทุกข้อเสนอ หลัง "ปลอดประสพ" เสนอจ่ายเงินชดเชยชาวกัมพูชาแลกออกจากพื้นที่ แต่ยังตอบไม่ได้ เพราะต้องคำนึงถึงกฎหมาย
วันนี้(27 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง กรณีบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว รัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรหลังเริ่มมีความเคลื่อนไหวระหว่างม็อบไทยปะทะม็อบกัมพูชา และจะมีการนำรถดูดส้วมไปฉีดใส่กัน ว่า สถานการณ์คงไม่ไปถึงเช่นนั้น ซึ่งตนได้รับรายงานแล้วว่าเมื่อเช้ามีความสงบดี รัฐบาลได้เตรียมมาตรการไว้ตามกฏหมายบ้านเมือง หากมีอะไรเกินเลยก็พยายามหาทางยุติ ที่สำคัญรัฐบาลยังยึดมั่นในหลักการในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ให้เกิดการยั่วยุ โดยเฉพาะฝั่งไทยที่ได้ยืนยันไปอย่างชัดเจน และมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนจากต่างประเทศ ซึ่งหลายประเทศก็เข้าใจในเจตนาของไทย ว่าไทยมีจุดยืนดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้น เพราะฉะนั้นขณะนี้จึงเป็นมาตรการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแล หากเป็นเรื่องที่ละเมิดหรือผิดกฎหมายตำรวจก็ต้องดำเนินการ ทหารก็เฝ้าระวังตามชายแดน
เมื่อถามว่า หากใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลพื้นที่บ้านหนองจาน จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่ นายภูมิธรรมระบุว่า อย่าคิดอะไรมาก เพราะสถานการณ์เกิดขึ้น ก็แก้ไขปัญหาไปได้เยอะแล้ว
ส่วนกรณีที่นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรีเสนอให้จ่ายเงินชดเชยแก่ชาวบ้านชาวกัมพูชา เพื่อแลกให้ออกจากพื้นที่บ้านหนองจานนั้น นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนยังตอบอะไรไม่ได้ ต้องขอดูข้อเท็จจริงทั้งหมด ซึ่งจะทำอะไรก็ตามบ้านเมืองมีกฎเกณฑ์และกติกา เราต้องคำนึงถึงกฎหมายและยึดหลักกฏหมายเป็นหลัก ยังบอกไม่ได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอ ที่รัฐบาลรับฟัง และขณะนี้ก็มีบุคคลที่มาเสนอ หลายมาตรการมีทั้งแรงไปบ้าง เบาไปบ้าง ซึ่งรัฐบาลก็รับฟังและจะนำไปพิจารณา
ส่วนกรณีที่ชาวบ้านหนองจานไม่พอใจผู้ว่าฯราชการจังหวัดสระแก้ว ที่ออกมาระบุว่าบ้านหนองจานเป็นพื้นที่ป่าไม่มีโฉนด นายภูมิธรรม ระบุว่า เรื่องนี้ได้คลายไปแล้วเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้ออกมาขอโทษ และบอกว่าเข้าใจผิด เพราะเอกสารสิทธิ์มีหลายตัว อาทิ สค.1 นส.3 และโฉนด ซึ่งผู้ว่าฯได้พูดในความหมายของโฉนด โดยเมื่อเข้าใจผิดผิดพลาดผู้ว่าฯก็ออกมาขอโทษ ว่าพูดผิดซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว โดยผู้ว่าฯได้ชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้ว และเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้น
ขณะที่บ้านหนองจาน ยังมีการใช้โล่มนุษย์จากฝั่งกัมพูชา ได้มีการประเมินหรือไม่ว่าเหตุการณ์จะบานปลายนำไปสู่การปะทะอีกครั้ง นายภูมิธรรม มองว่า คงไม่ลุกลาม ซึ่งไทยก็พยายามระมัดระวัง โดยจุดยืนของไทยชัดเจนอยู่แล้ว การที่ฝ่ายกัมพูชาใช้วิธีอะไรก็ตาม ขณะนี้ก็มี มีคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวอาเซียนหรือ IOT ได้ดำเนินการและลงไปในพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้เท่าที่ตนรับฟังรายงานจากหลายภาคส่วน ทางคณะ IOT ก็มีความระมัดระวังและเก็บข้อมูล ซึ่งมีความเข้าใจดีกับสิ่งที่ไทยทำ เช่นเดียวกันที่เมื่อวานนี้ตนได้มีการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ท่านก็มีความเข้าใจดี ซึ่งทูตฯอเมริกาไม่ได้มาพูดเรื่องกัมพูชาเพียงเรื่องเดียว พร้อมกันนี้ ตนได้เชิญ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และนายพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกามาเยือนประเทศไทย ซึ่งทั้งสองท่านมีความสนใจ โดยตนได้ย้ำไปกับท่านทูตฯ สหรัฐเมื่อวานนี้ว่า อยากเรียนเชิญทั้งสองท่านมาพบ เพราะ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ก็บอกว่าได้รับรู้ รับทราบ ถึงความสวยงามของประเทศไทยรวมถึงวัฒนธรรม ทำให้อยากเดินทางมาเยือนประเทศไทย แต่กำหนดการจริงๆ คงยังต้องใช้เวลา ถือเป็นการเชิญชวนและแสดงมิตรไมตรี