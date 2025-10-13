กกล.บูรพาฯ รวบเขมร 37 คน ลักลอบข้ามแดนเข้าไทยอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว หวังกลับมาหางานทำ

กกล.บูรพาฯ รวบเขมรหิวโซ 37 คน ลักลอบข้ามชายแดนด้านอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว หวังกลับมาทำงานกบันายจ้างเดิมในไทย หลังกลับกัมพูชาแล้วไม่มีงานทำจนครอบครัวไม่มีอะไรกิน
เมื่อวันที่ 13 ต.ค.68 เวลา 04.00 น. กกล.บูรพา,ฉก.12 พื้นที่ ฉก.ตชด. 4 จับกุมแรงงานกัมพูชา ระหว่างหลักเขตที่ 47-48 บ.อ่างศิลา อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จำนวน 37 คน แยกเป็นชาย 22 คนและหญิง 15 คน รวม 37 คน
จากการสอบถามเบื้องต้น โดยผ่านล่ามแปลภาษากัมพูชา แรงงานทั้งหมดยอมรับว่าหลังจากที่เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อหลายเดือนก่อน โดยเชื่อว่าจะมีงานทำตามที่รัฐบาลกัมพูชาบอก แต่พอกลับมาที่ประเทศกัมพูชาแล้ว กลับไม่มีงานทำตามคำบอกเล่าของรัฐบาลกัมพูชา พวกตนจึงคิดจะหางานทำเนื่องจากครอบครัวกำลังขาดแคลนอาหาร จึงพยายามดิ้นรนลักลอบเดินทางข้ามชายแดนเข้ามาฝั่งประเทศไทย เพื่อกลับไปทำงานกับนายจ้างคนไทยที่พวกตนเคยทำมาก่อน แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจับกุมเสียก่อน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวแรงงานเขมรทั้งหมด ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.โคกสูงดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
ด้านเจ้าหน้าที่ ตชด. ระบุว่า การจับกุมในครั้งนี้ จับได้บริเวณ ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านอ่างศิลากับบ้านหนองจานหลักเขตที่ 47-48 ลักษณะเป็นการเดินทางผ่านสนามทุ่นระเบิด มีป่าสูงมีต้นไม้ปกคลุม โดยมีคนนําทางเป็นชาวกัมพูชา ลักษณะทยอยเข้ามา เจ้าหน้าที่จึงเฝ้าสังเกตการณ์ รอให้เข้ามาทีเดียวแล้วจึงเข้าจับกุม
ส่วนใหญ่แรงงานกัมพูชาที่จับกุมในครั้งนี้เคยเข้ามาทํางานในประเทศไทยแล้ว ทั้งในจังหวัดสระแก้ว ปทุมธานี ซอยกลีบหมู เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ก่อนที่จะถูกรัฐบาลกัมพูชาเรียกตัวกลับประเทศตัวเอง
ทั้งนี้ ภายใน 2 สองสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถที่จะจับกุมชาวกัมพูชาที่ลักลอบ เข้าไทยได้อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ ตชด.4 วันที่ 30 กันยายน 2568 จับกัมพูชาได้จํานวน 51 คน
วันที่ 2 ตุลาคม จับได้ 57 คน แบ่งเป็นชาวกัมพูชา 44 คน ในจํานวนนี้ มีคนไทย 13 คน รวมอยู่ด้วย ซึ่งอ้างว่าที่ถูกหลอก ไปเป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์
และล่าสุด ช่วงเช้ามืดวันที่ 13 ตุลาคม 2568 จับชาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้ามายังแผ่นดินไทยจำนวน 37คน