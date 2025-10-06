ฟันโบรกเกอร์NCRต่ำเกณฑ์ ถูกงดมาร์จิ้น-ห้ามรับลูกค้าใหม่

ก.ล.ต.ฟันโบรกเกอร์ NCRตำเกณฑ์ สั่งห้ามปล่อยวงเงินมาร์จิ้น งดรับลูกค้าใหม่ เจอผลกระทบมูลค่าซื้อขายหุ้นทรุดฮวบ รายได้ตก แถมมีปัญหาหนี้เสียซ้ำเติม
แหล่งข่าวจากวงการโบรกเกอร์เปิดเผยว่า บริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์แห่งหนึ่ง กำลังมีปัญหา หลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรือNCRต่ำกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แบะตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)กำหนด และถูกสั่งให้งดปล่อยสินเชื่อเพื่อการซื้อหุ้นชั่วคราว รวมทั้งห้ามเปิดรับลูกค้าที่จะเปิดบัญขีซื้อขายหุ้นรายใหม่ จนกว่าจะแก้ไขปัญหาNCRได้ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับนักลงทุน
แหล่งข่าวกล่าวว่า บริษัทโบรกเกอร์แห่งนี้ ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดหุ้นที่ซบเซา ทำให้มูลค่าการซื้อขายหุ้นตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหุ้น นอกจากนั้น ยังมีปัญหาหนี้เสียจากการปล่อยมาร์จิ้น จนส่งผลกระทบต่อฐานะของบริษัทฯและการดำรงเงินกองทุนNCR และเมื่อถูกก.ล.ต.ห้ามรับลูกค้ารายใหม่ ห้ามปล่อยมาร์จิ้น จะยิ่งซ้ำเติมให้ผลประกอบการโบรกเกอร์แห่งนี้ทรุดหนักลง
“การแก้ปัญหาหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ จะทำได้โดยการเพิ่มทุน แต่ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ถือหุ้นจะยอมใส่เงินเพิ่มทุนหรือไม่ ถ้าเพิ่มทุนๆไม่ได้ โบรกเกอร์แห่งนี้อาจไปไม่รอด”แหล่งข่าวกล่าว