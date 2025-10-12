เปิดแผนที่ 1 ต่อ 50,000 ชี้ชัด "ปราสาทคนา" อยู่ในเขตไทย ปัจจุบันพังทลาย กำลัง 2 ฝ่ายรักษาหน้าแนว

เปิดภาพแผนที่ 1 ต่อ 50,000 ระบุที่ตั้ง 'ปราสาทคนา' อยู่ระหว่างหลักเขตแดนที่ 19 -20 อ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ชี้ ปัจจุบันตัวปราสาทพังทลาย โดยมีกำลัง 2 ฝ่ายรักษาหน้าแนว ไม่มีฝ่ายใดเข้าครอบครองปราสาท
วันนี้(12 ต.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีข้อมูลจากกองทัพไทยอ้างอิงภาพแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ชุด L7018 ระวาง 5637 พิมพ์ ครั้งที่ 6 ระบุถึงพื้นที่บริเวณปราสาทคนา มีที่ตั้งอยู่บริเวณช่องคนา อ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
อยู่ระหว่างหลักเขตแดนที่ 19 ช่องตาเล็ง บ.ตาเกาว์ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และ หลักเขตแดนที่ 20 ช่องจราบประทุม บ.แนงมุด ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
การกำหนดแนวเขตแดนใช้สันปันน้ำทิวเขาพนมดงรัก แต่ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการสำรวจแนวเขตแดนระหว่างหลักต่อหลักร่วมกัน
สำหรับข้อมูลการสำรวจในพื้นที่พบว่า
1. การขุดสำรวจร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจเพื่อค้นหาที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ 19 เมื่อวันที่ 7 ก.พ.-12 มี.ค. 2556 โดย ชุดสำรวจฯ พบหลักเขตแดนที่ 19 สภาพชำรุดเล็กน้อย ฐานรากมีสภาพสมบูรณ์ และทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันในที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ 19
2. ชุดสำรวจร่วมไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการสำรวจเพื่อค้นหาที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ 20 เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2555-31 ม.ค. 2556 โดยขุดสำรวจฯ พบหลักเขตแดนที่ 20 สภาพชำรุด ฐานรากคงเดิม อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกันในการกำหนดที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ 20
ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางกองกำลังสุรนารี ระบุว่าปราสาทคนาปัจจุบันพังทลายเหลือแต่แนวกำแพง โดยมีกองกำลังทั้งสองฝ่ายรักษาหน้าแนวตามเส้นปฏิบัติการ ทั้งนี้ บริเวณตัวปราสาทไม่มีกำลังทหารทั้งสองฝ่ายครอบครอง แต่จะอยู่ใกล้ๆ กัน เป็นกำลังเผชิญหน้าของทั้งสองฝ่าย