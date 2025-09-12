ทร.ปลดเรือกองทัพเรือออกจากระวางประจำการ 4 ลำ

วันที่ 12 กันยายน 2568 กองทัพเรือ เผยแพร่ประกาศ กระทรวงกลาโหม ลงคำสั่งให้ปลดเรือของกองทัพเรือออกจากระวางประจำการ เนื่องจาก เรือดังกล่าวมีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ได้แก่
- เรือหลวงปิ่นเกล้า 413 ประเภทเรือฟริเกต อายุ 66 ปี
- เรือหลวงภูเก็ต 333 ประเภทเรือเร็วโจมตีปืน อายุ 42 ปี
- เรือหลวงสมุย 832 ประเภทเรือบรรทุกน้ำมัน อายุ 78 ปี
- เรือหลวงสุริยะ 821 ประเภทเรือวางเครื่องหมายทางเรือ อายุ 46 ปี
- เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ ล.14 อายุ 56 ปี, ล.110 อายุ 54 ปี, ล.111 อายุ 54 ปี, ล.136 และ ล.144
ทั้งนี้ เรือดังกล่าวได้ปฏิบัติภารกิจ พิทักษ์อธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมาอย่างยาวนาน อย่างคุ้มค่า กองทัพเรือยังคงมีความจำเป็นในการจัดหากำลังทางเรือรุ่นใหม่ทดแทน เพื่อดำรงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยของประเทศต่อไป