ชาวกาบเชิง-พนมดงรักเร่งอพยพจากพื้นที่ หลังทหารกัมพูชาเคลื่อนประชิดชายแดน

สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กลับมาตึงเครียดมากขึ้นอีกครั้งในวันนี้ (22 ส.ค.) หลังพบกองกำลังทหารกัมพูชาทำการเสริมกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์ประชิดชายแดนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ทหารกัมพูชาเคลื่อนพลมาประชิดชายแดนด้าน อ.กาบเชิง และ อ.พนมดงรัก ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ชายแดน เริ่มมีการอพยพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและเด็กๆ ออกจากพื้นที่ไปอาศัยอยู่ตามวัดต่างๆ ที่ห่างไกลจากพื้นที่ชายแดนแล้ว
