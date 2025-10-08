​​ “น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” ร่วมกับ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” ยกทัพศิลปินตัวท็อป มอบความสนุก ในงาน “Movie on the Hill” ครั้งที่ 6 ธีม ‘บุปผาซน’

“น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” ร่วมกับ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” ยกทัพศิลปินตัวท็อป ATLAS, JEFF SATUR, THE TOYS, JETRIN, STAMP และ LHAM SOMPHOL มอบความสนุกกลางเขาใหญ่ ในงาน “Movie on the Hill” ครั้งที่ 6 ธีม ‘บุปผาซน’
เตรียมตัวให้พร้อม! กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลดนตรีและภาพยนตร์กลางแจ้งสุดยิ่งใหญ่ “Movie on the Hill” ครั้งที่ 6 ที่น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ขนความสนุกแบบจัดเต็มมาเอาใจเพื่อน ๆ ในคอนเซ็ปต์สุดครีเอทีฟ “บุปผาซน” ที่สะท้อนสีสัน ความสุข และพลังแห่งการปลดปล่อยความสนุกอย่างเต็มที่ โดยในปีนี้จัดหนักด้วยไลน์อัปศิลปินสุดฮอต ไม่ว่าจะเป็น ATLAS, JEFF SATUR, THE TOYS, JETRIN, STAMP และ LHAM SOMPHOL ที่จะมาร่วมกันสร้างความสนุกสนานบนเวทีเดียวกัน และการฉายภาพยนตร์กลางแจ้งสุดประทับใจเรื่อง “Long Live Love” ในบรรยากาศสุดชิลที่ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ เขาใหญ่ วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568
คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Movie on the Hill ในปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์แห่งความสุข ที่ตั้งใจมอบให้กับทุกคน ทั้งการคัดเลือกศิลปินที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นหลากหลายรุ่น และการฉายภาพยนตร์สุดฮิตท่ามกลางขุนเขา เชื่อว่าผู้ร่วมงานจะได้ประสบการณ์ความสนุก ความสดชื่น และความทรงจำดี ๆ กลับไปอย่างเต็มอิ่ม”
ลงทะเบียนเข้างานฟรี
1. สแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน LINE: Thaiticketmajor
2. กดรับรหัส และลงทะเบียนตามขั้นตอนในแชท
3. กรอกรหัสเข้างาน + ข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน แล้วกดยืนยัน
4. รับ QR Code เข้างาน
5. นำบัตรประชาชน + QR Code ไปแสดงที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้างาน
ชาว “บุปผาซน” ห้ามพลาด! มาปลดปล่อยความสนุกไปพร้อมกันในงาน “Movie on the Hill” ครั้งที่ 6 ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ เขาใหญ่ แล้วเตรียมเก็บโมเมนต์ความสุขสุดพิเศษไปด้วยกัน ติดตามกิจกรรมแจกบัตรและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ME by Major CineAd และ Chang World
