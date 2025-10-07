คาร์แมนไลน์, M Studio, และ จังก้า สตูดิโอ จัดงานเปิดตัว ภาพยนตร์ “อนงค์ 2 สามสี่ชาติ” เตรียมส่งตำนาน “เค้ารักกันมา..ทุกชาติ” ลงจอ 30 ต.ค.นี้

จากปรากฏการณ์ความน่ารักที่ทำให้คนหลงรักผีอนงค์ในปีที่ผ่านมา ปลายเดือนตุลาคมนี้ อนงค์กำลังจะกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อ คาร์แมนไลน์, M Studio, และ จังก้า สตูดิโอ จัดงานเปิดตัว ภาพยนตร์รักภาคต่อที่ทุกคนรอคอย “อนงค์ 2 สามสี่ชาติ” เรื่องราวมหากาพย์ รักข้ามภพ ข้ามชาติ ของ “อนงค์และโจ”
ณ โรงภาพยนตร์ One Ultra Screens ชั้น 5 อาคาร Parade, One Bangkok ภาพยนตร์รักโรแมนติก แฟนตาซี จากฝีมือผู้กำกับ เอส คมกฤษ ตรีวิมล กับการคัมแบ็คแค่ชาติเดียวไม่พอ.. แต่ครั้งนี้มาถึงสอง..สาม..สี่ชาติ! พร้อมด้วยนักแสดงนำ โบว์-เมลดา สุศรี, จี๋-สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร และ ธามไท แพลงศิลป์ ที่มาร่วมพูดคุยถึงการทำงานในครั้งนี้ ทั้งยังมีของขวัญสุดเซอร์ไพรส์มาให้ทุกคนในงานนี้อีกด้วยกับ Exclusive Clip สองฉากสุดพิเศษจาก อนงค์ 2 สามสี่ชาติ มาเป็นน้ำจิ้มให้ชมกัน
ก่อนเรียนเชิญเหล่าผู้บริหาร คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัล บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน), คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M STUDIO, คุณวิรัตน์ เฮงคงดี ตัวแทนผู้บริหาร บริษัทเวิร์คพอยท์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน), คุณนลินา ชยสมบัติ กรรมการผู้จัดการ จังก้า สตูดิโอ และ คุณวิชัย กุลธวัชชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), ทีมผู้บริหาร BioActive พร้อมด้วย ผู้กำกับ และนักแสดง ถ่ายภาพร่วมกัน
“อนงค์ 2 สามสี่ชาติ”
เรื่องราวตำนานรักของ “โจ” (จี๋ สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร) และ “อนงค์” (โบว์ เมลดา สุศรี) ที่แม้ความตายจะพรากพวกเขาออกจากกันในภาคแรก แต่ในภาคนี้เราจะได้สัมผัสความผูกพันของพวกเขาที่คงอยู่มาหลายชาติภพ
เตรียมตัวเดินทางข้ามกาลเวลาไปสัมผัสตำนานความรัก ที่จะสร้างรอยยิ้มและความซึ้งในภาพยนตร์ “อนงค์ 2 สามสี่ชาติ” ที่ยกทีมนักแสดงจากภาคแรกกลับมาสร้างสีสัน เสริมความพิเศษด้วย ฝน ธนสุนทร พร้อมด้วยนักแสดงรับเชิญ อัดแน่นความสนุกครบรส ชาติแล้วชาติเล่า เต็มอิ่มด้วยเซอร์ไพรส์ ยิ่งใหญ่ ประทับใจยิ่งกว่าที่เคย
“อนงค์ 2 สามสี่ชาติ" 30 ตุลาคม ชาตินี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
