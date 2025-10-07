คนดังร่วมงาน BKKIFF 2025 ชมรอบปฐมทัศน์ “ธี่หยด 3”

เปิดฉากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานคร 2568 (BKKIFF 2025) อย่างยิ่งใหญ่ จัดฉายภาพยนตร์กว่า 200 เรื่อง จาก 40 ประเทศทั่วโลก เชื่อมต่อคนทำหนังไทยกับนักลงทุนทั่วโลก ภายใต้การสนับสนุนของ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ THACCA (Thailand Creative Culture Agency) ตอกย้ำบทบาทกรุงเทพมหานคร ในการเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์และวัฒนธรรมร่วมสมัย ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้-15 ต.ค. 68 ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, เอส เอฟ ซีเนม่า, เฮ้าส์ สามย่าน และลิโด้ คอนเน็คท์
พร้อมการแสดงสุดพิเศษจาก ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน และการฉายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ไทยเรื่อง “ธี่หยด 3 (Death Whisperer 3)” ในฐานะภาพยนตร์เปิดม่านเทศกาล ผลงานภาคต่อของหนึ่งในภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดของไทย ที่ The Pinnacle Hall ชั้น 8 ไอคอนสยาม โดยมี ศิลปิน นักแสดง ผู้กำกับ ผู้สร้างภาพยนตร์และอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าของประเทศไทยและเอเชีย ร่วมงานเป็นจำนวนมาก