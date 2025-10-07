xs
คนดังร่วมงาน BKKIFF 2025 ชมรอบปฐมทัศน์ “ธี่หยด 3”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดรสะรณ โกวิทวณิชชา
เปิดฉากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานคร 2568 (BKKIFF 2025) อย่างยิ่งใหญ่ จัดฉายภาพยนตร์กว่า 200 เรื่อง จาก 40 ประเทศทั่วโลก เชื่อมต่อคนทำหนังไทยกับนักลงทุนทั่วโลก ภายใต้การสนับสนุนของ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ THACCA (Thailand Creative Culture Agency) ตอกย้ำบทบาทกรุงเทพมหานคร ในการเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์และวัฒนธรรมร่วมสมัย ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้-15 ต.ค. 68 ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, เอส เอฟ ซีเนม่า, เฮ้าส์ สามย่าน และลิโด้ คอนเน็คท์

พิมพกา โตวิระ
พร้อมการแสดงสุดพิเศษจาก ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน และการฉายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ไทยเรื่อง “ธี่หยด 3 (Death Whisperer 3)” ในฐานะภาพยนตร์เปิดม่านเทศกาล ผลงานภาคต่อของหนึ่งในภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดของไทย ที่ The Pinnacle Hall ชั้น 8 ไอคอนสยาม โดยมี ศิลปิน นักแสดง ผู้กำกับ ผู้สร้างภาพยนตร์และอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าของประเทศไทยและเอเชีย ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นพ. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

ณเดชน์ คูกิมิยะ

ชานน สันตินธรกุล และพิชชา พิชชาธร

เอม ภูมิภัทร และธเนศ วรากุลนุเคราะห์

ณัฐชา นีน่า เจสซิกา พาโดวัน

ผู้คร่ำหวอดในแวดวงภาพยนตร์



