“ธี่หยด 3” ปล่อยโปสเตอร์คาแรคเตอร์เหล่านักแสดง เตรียมพร้อมพบกับความสยองที่กลับมาอีกครั้ง 1 ต.ค.นี้

ภาพยนตร์ “ธี่หยด3” จาก ช่อง 3 และ M Studio ฝีมือการกำกับภาพยนตร์ของ แป๊ป ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์ และ ต้อม ธนเดช ประดิษฐ์ ปล่อยภาพโปสเตอร์คาแรคเตอร์นักแสดงออกมาแบบครบเซ็ท เมื่อความสยองกลับมาอีกครั้ง ถึงเวลาเผชิญหน้าสู่บทสรุปสุดท้าย! แท็กทีมเตรียมออกเดินทางไป บ่องสะโหนดเบียง กับ ณเดชน์ คูกิมิยะ -ยักษ์, กาจบัณฑิต ใจดี - ยศ, พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ - ยอด, เดนิส เจลีลชา คัปปุน - หยาด, ณัฐชา เจสสิก้า พาโดวัน - ยี่, องอาจ เจียมเจริญพรกุล - จ่าปพันธ์ พร้อม 2 ผู้เดินทางใหม่ เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค - ยะขิ่น และ จักริน ภูริพัฒน์ - กองมู
การออกเดินทางครั้งนี้ ถึงเวลาเผชิญหน้าสู่บทสรุปสุดท้าย... ที่มีความสยองยิ่งกว่าครั้งไหน เพราะมันกำลังกลับมาเอาคืน!
ธี่หยด 3 | 1 ตุลาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ ทั้งในระบบปกติ, ระบบ IMAX ด้วยสัดส่วนภาพ IMAX 1.9:1 เต็มจอตลอดเรื่องพร้อมด้วยระบบเสียง IMAX 12-Channel Sound และ DOLBY ATMOS
