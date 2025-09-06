“ธี่หยด 3” จัดใหญ่งานบวงสรวง พร้อมแถลงข่าว ก่อนลงจอยักษ์ กับบทสรุปสุดท้าย 1 ตุลาคมนี้

ความหลอนครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น! ภาพยนตร์ “ธี่หยด 3” ได้ฤกษ์ดี จัดพิธีบวงสรวงและแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ ณ อาคารมาลีนนท์ พระราม 4 โดยมี ช่อง 3 และ M Studio นำโดย เทรซีแอนน์ มาลีนนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม บมจ.บีอีซี เวิลด์, สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Studio , ปิ่นกมล มาลีนนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม บมจ.บีอีซี เวิลด์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ช่อง 3 ทีมผู้สร้าง ผู้กำกับภาพยนตร์ แป๊ป ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์ ต้อม ธนเดช ประดิษฐ์ และ สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ พร้อมทัพนักแสดงนำมาครบทีม นำโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ, เดนิส เจลีลชา, นีน่า ณัฐชา, จูเนียร์ กาจบัณฑิต, เฟรนด์ พีระกฤตย์, แฉะ องอาจ, แพรว เฌอมาวีร์, แก๊ป จักริน, ออม มานิตา และ โซเฟีย ทิพปภา สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ ที่เฝ้ารอชมอย่างใจจดใจจ่อ
“ธี่หยด 3” เตรียมพาผู้ชมไปพบกับ เรื่องราวหลังจากเหตุการณ์ร้ายผ่านไป ครอบครัวตัว ย. ได้กลับมามีชีวิตปกติสุขอีกครั้ง “ยักษ์” เริ่มนึกถึงการกลับไปทำในสิ่งที่ตนเองรัก คือการเป็นทหาร แต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อ “ยี่” น้องสาวคนเล็กของบ้าน โดนจับตัวไปโดยพวกผีที่ยักษ์ไม่เคยพบเจอมาก่อน ครั้งนี้ ยักษ์และจ่าปพันธ์ต้องรีบออกเดินทางตามหายี่กลับมา ก่อนที่เรื่องเลวร้ายจะเกิดขึ้น แต่การเดินทางครั้งใหม่นี้จะพาพวกเขาไปเจอกับจุดเริ่มต้นของความสยองเกินคาดเดา ผ่านหนทางสุดลึกลับและอันตรายกว่าที่เคย! บทสรุปสุดท้ายของฝันร้าย ที่จะเข้มข้นกว่าเดิม ความสยองครั้งนี้ไม่เพียงคืบคลานเข้ามา แต่ยังพร้อมกัดกินทุกลมหายใจ จนคนดูต้องลุ้นระทึกแบบหยุดไม่อยู่ ห้ามพลาด! “ธี่หยด 3” เข้าฉายวันแรก 1 ตุลาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
พร้อมสัมผัสความบันเทิงเต็มอรรถรสในโรงภาพยนตร์ทั้งระบบปกติ และ IMAX จอใหญ่เต็มตา (IMAX 1.9:1) กับระบบเสียงสมจริง IMAX 12-Channel Sound และ Dolby ATMOS ที่จะยกระดับความสยองให้ขนลุกทุกวินาที
